Así fue el violento accidente en el que murió Vince Zampella, creador de Call of Duty

Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego y creador de la franquicia Call of Duty, murió a los 55 años tras sufrir un accidente automovilístico en una autopista del sur de California. El siniestro ocurrió la tarde del domingo en el valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, y fue captado en video por varios testigos.
Las imágenes muestran el momento en que el Ferrari rojo carmesí que conducía Zampella, quien iba acompañado de otra persona, sale de un túnel a alta velocidad y, pocos metros después, pierde el control al iniciar una curva. El vehículo se estrelló contra una barrera de concreto y quedó gravemente destruido tras el impacto.