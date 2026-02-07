Tras una semana cerrada por las lluvias, habilitan vía clave cerca del centro comercial Monterrey, en Medellín

Una buena noticia para la movilidad de la capital antioqueña, pues la Alcaldía de Medellín habilitó nuevamente la calle 10A con carrera 48, en el sector de Monterrey, luego de culminar las obras de reparación adelantadas tras las fuertes lluvias que ocasionaron el socavón que se registró el pasado 28 de enero, debido a la creciente súbita de la quebrada La Poblada.

Los trabajos fueron ejecutados de manera articulada por las secretarías de Infraestructura Física, Medio Ambiente y Movilidad, con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La intervención se desarrolló en un área aproximada de 500 metros cuadrados, mediante labores técnicas especializadas.

“Se desarrollaron labores técnicas especializadas en un área aproximada de 500 metros, que incluyeron el retiro del pavimento afectado”, expresó el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

Según informó la administración distrital, las actividades incluyeron la remoción de material desprendido, la limpieza de juntas de dilatación entre la losa y los muros de la cobertura de la quebrada, así como la demolición y reconstrucción de los tramos comprometidos.

Posteriormente, se realizó la instalación de concreto autonivelante, la colocación de platinas laterales con pernos de anclaje y la pavimentación final, que permitió la aplicación de cerca de 200 toneladas de mezcla asfáltica.

La vía fue reabierta 10 días después de la emergencia, restableciendo un eje vial clave para la conectividad de esta zona del sur de Medellín y mejorando los tiempos de desplazamiento de conductores y peatones que, por culpa del cierre, se habían visto afectados.

La Secretaría de Movilidad informó que los agentes de tránsito continuarán haciendo presencia en el sector para regular el tráfico y orientar a los conductores.