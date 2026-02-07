“Yo no cometí un error”: Trump se niega a pedir disculpas por video racista que mostraba a los Obama como simios

El presidente Donald Trump se negó a disculparse el viernes por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios, aunque dijo que condenaba esta publicación que, según la Casa Blanca, fue responsabilidad de un miembro del personal.
El video compartido en la cuenta de Trump en Truth Social el jueves en la noche provocó críticas en todo el espectro político de Estados Unidos. Inicialmente, la Casa Blanca calificó las reacciones como “falsa indignación”, para luego culpar a un miembro del equipo de esta publicación y borrarla.
“Yo no cometí un error”, dijo Trump a bordo del Air Force One el viernes en la noche cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación.