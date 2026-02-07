“Yo no cometí un error”: Trump se niega a pedir disculpas por video racista que mostraba a los Obama como simios

El presidente Donald Trump se negó a disculparse el viernes por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios, aunque dijo que condenaba esta publicación que, según la Casa Blanca, fue responsabilidad de un miembro del personal. El video compartido en la cuenta de Trump en Truth Social el jueves en la noche provocó críticas en todo el espectro político de Estados Unidos. Inicialmente, la Casa Blanca calificó las reacciones como “falsa indignación”, para luego culpar a un miembro del equipo de esta publicación y borrarla. “Yo no cometí un error”, dijo Trump a bordo del Air Force One el viernes en la noche cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación.

Al ser consultado si condenaba las imágenes racistas del video, Trump respondió: “Por supuesto que sí”. El meme de un segundo aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma Truth Social, con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden. “Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró a la AFP un funcionario del gobierno. Trump dijo el viernes que “no vio” todo el video antes de publicarlo. “Solo vi la primera parte... y no lo vi completo”, dijo Trump a periodistas, y agregó que se lo “pasó” a su equipo para publicarlo y que ellos tampoco lo vieron completo. Siga leyendo: Obama y Harris arremetieron contra los aranceles de Trump: “No estoy aquí para decir se los dije” La imagen es en realidad parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas. Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a republicar toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no. Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”. “Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense”, pidió la portavoz de Trump en un comunicado enviado a la AFP. En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de ‘me gusta’ en la plataforma social del presidente. Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.