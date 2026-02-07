Colombia sale a recuperar terreno en el Sub-20: hora y dónde ver el juego ante Venezuela

Luego del empate sin goles contra Chile, la Selección Colombia que dirige Carlos Paniagua sale este domingo a enfrentar a Venezuela, uno de los dos equipos de este grupo que ya conoce la victoria, duelo previsto para las 4:00 de la tarde.
El compromiso se podrá ver en el país a través de la señal de Caracol, Ditu y www.golcaracol.com., desde las 3:45 de la tarde.
El balance, como dijo Luisa Agudelo al final del 0-0, fue positivo por las opciones que se crearon, porque Colombia sacó su arco en cero y porque la llegada de Mariana Mosquera desde el banco demostró que las cafeteras tienen alternativas.