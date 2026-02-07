“Roy Barreras, usted es un asco”: Vicky Dávila arremete contra el candidato por comentario con connotación sexual

La candidata Vicky Dávila reaccionó públicamente a declaraciones de Roy Barreras que, según ella, incluyeron una insinuación de carácter sexual en su contra. La aspirante calificó a Barreras de “asco” y rechazó de manera tajante cualquier señalamiento que afectara su honra y la de su familia. “Roy Barreras, usted es un asco y es un asco todo lo que usted representa. Respete a las mujeres. Atrevido. Cómo así que, según usted, yo le dije a Trump ‘hazme tuya’. Yo soy una señora, una mamá. Respete a mi familia, a mis hijos y a mi esposo”, expresó Dávila.

La candidata cuestionó que se utilicen comentarios de índole sexual para desacreditar a mujeres en la vida pública. En su pronunciamiento sostuvo que ese tipo de afirmaciones constituyen una forma de ataque basada en estereotipos y descalificaciones personales.