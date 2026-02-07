x

“Roy Barreras, usted es un asco”: Vicky Dávila arremete contra el candidato por comentario con connotación sexual

La candidata presidencial Vicky Dávila respondió con dureza a Roy Barreras por comentarios del candidato y exigió respeto para las mujeres y para su familia.

    Vicky Dávila y Roy Barreras. Fotos: El Colombiano
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

La candidata Vicky Dávila reaccionó públicamente a declaraciones de Roy Barreras que, según ella, incluyeron una insinuación de carácter sexual en su contra. La aspirante calificó a Barreras de “asco” y rechazó de manera tajante cualquier señalamiento que afectara su honra y la de su familia.

“Roy Barreras, usted es un asco y es un asco todo lo que usted representa. Respete a las mujeres. Atrevido. Cómo así que, según usted, yo le dije a Trump ‘hazme tuya’. Yo soy una señora, una mamá. Respete a mi familia, a mis hijos y a mi esposo”, expresó Dávila.

La candidata cuestionó que se utilicen comentarios de índole sexual para desacreditar a mujeres en la vida pública. En su pronunciamiento sostuvo que ese tipo de afirmaciones constituyen una forma de ataque basada en estereotipos y descalificaciones personales.

“Siempre los señalamientos sexuales son usados por hombres como usted, bajos, para descalificar a las mujeres”, afirmó.

Dávila insistió en que ese tipo de expresiones no solo la afectan a ella como figura política, sino también a su entorno familiar. Subrayó su condición de madre y esposa, y pidió respeto hacia sus hijos y su esposo.

Le recomendamos: Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la ‘Gran Consulta’, según AtlasIntel

El cruce verbal entre Dávila y Barreras se produjo en medio del debate político nacional, donde las tensiones entre dirigentes y aspirantes han escalado en el tono de los señalamientos.

Utilidad para la vida