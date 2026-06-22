Más allá de Toy Story 5: lo que Pixar enseña sobre cuánto tiempo de pantalla es demasiado para un niño

Toy Story siempre ha sabido convertir los miedos de la infancia en grandes aventuras. El miedo a ser reemplazado, al abandono, a crecer. Pero en Toy Story 5, que se estrenó el pasado 19 de junio, el enemigo no es otro juguete ni el olvido: es una tableta con forma de rana llamada Lilypad, el nuevo objeto de fascinación de Bonnie, la niña protagonista de las últimas entregas.
Esa decisión es el corazón de una película que está generando una conversación mucho más amplia que la trama misma, especialmente entre padres de familia.