Tilly Norwood, la primera actriz creada con IA que amenaza a Hollywood

Durante décadas, los actores más famosos de Hollywood han gozado de salarios millonarios, exclusividad de contratos y derechos de imagen, pero la balanza está a punto de cambiar por el ingreso de un inesperado protagonista: un personaje que no existe en la vida real, pero que ya tiene agencias interesadas en representarlo.
Se trata de Tilly Norwood, una actriz virtual creada con inteligencia artificial que debutó este año y que podría convertirse en la primera de su tipo en llegar al cine comercial.