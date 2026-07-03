Puerta dio una muestra de “fútbol total” contra Ghana, ¿es el mejor volante del Mundial?

Poco más de medio siglo después de que los neerlandeses popularizaran el fútbol total –en la década del 70–, un futbolista colombiano parece ser la encarnación de ese estilo de juego que consiste, básicamente, en no tener una posición fija; sino moverse de un lado a otro y tratar de cumplir, tanto en defensa, como en ataque, con la misma destreza.
No es un futbolista veterano, pero sí tiene experiencia. De hecho, aunque es el jugador más joven del plantel convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial de Norteamérica, el volante caleño Gustavo Puerta, de 22 años, tuvo contra Ghana, en el estadio de Kansas City, en Estados Unidos, un partido digno de ser comparado con el mejor momento de Johan Cruyff.