¿Qué es SIM swap? Pilas con el nuevo fraude que acecha a usuarios de Bre-B

El despliegue de Bre-B en Colombia, el sistema de pagos inmediatos que permite transferencias en tiempo real usando “llaves”, llegó este año con la promesa de aumentar la inclusión financiera. Pero también reactiva un riesgo que ya mostró sus consecuencias en otros países: el fraude por SIM Swap, una técnica que permite a delincuentes secuestrar líneas telefónicas y, con ellas, el control de cuentas bancarias y billeteras digitales.
La advertencia la hace Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de la empresa rusa de seguridad informática Kaspersky. Según contó a EL COLOMBIANO, él mismo fue víctima directa de ese tipo de ataque en 2019. “Hoy es algo ya conocido. El criminal activa tu número con otra SIM card y empieza a recibir todos tus SMS. Lo que le interesa no son las llamadas, sino los códigos”, explicó.