No le crea todo a la IA: ¿por qué apps como ChatGPT siempre parecen darle la razón?

Una joven discute con su compañera de apartamento sobre cómo dividir la plata del arriendo. Ambas deciden preguntarle a ChatGPT cómo hacerlo, cada una por separado, pero el chatbot les da la razón a ambas.
Esta anécdota, contada por Emily Willrich en el New York Times, es un ejemplo claro de cómo los modelos de lenguaje no están diseñados para llevar la contraria, sino para complacer, aun cuando el humano esté equivocado. “Tienes toda la razón”, respondió el asistente virtual a cada argumento, aunque fueran opuestos.
