OpenAI negó toda responsabilidad por suicidio de un menor que usaba ChatGPT

OpenAI ha rechazado su responsabilidad en el caso de la muerte por suicidio de un adolescente que usó ChatGPT como confidente, compartiendo más contexto sobre lo ocurrido y argumentando que fue culpa de un “uso indebido” del chatbot.
A finales de agosto, Matt y Maria Raine, los padres de Adam Raine, presentaron una demanda contra la compañía dirigida por Sam Altman, alegando que su hijo adolescente de 16 años, Adam Raine, se quitó la vida en abril debido al papel que jugó ChatGPT, que actuaba como su confidente.