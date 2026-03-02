Nicolás Echavarría está a dos triunfos de igualar a Camilo Villegas, el colombiano más ganador del PGA Tour

El antioqueño Nicolás Echavarría ajustó su tercera victoria en el PGA Tour, la máxima categoría del golf mundial. Aunque aún no ha superado a su referente, Camilo Villegas (5 triunfos), la rapidez con la que ha logrado sus gestas (3 en cuatro años de profesional) hace soñar a los amantes de este deporte con que pronto pueda igualar o superar al ‘Spider-Man’ antioqueño.
Nico fue claro en la celebración de su título en el Cognizant Classic del PGA Tour: su felicidad es enorme, al igual que su agradecimiento con Camilo Villegas y su familia. Ellos fueron claves durante la semana, no solo por el apoyo y la acogida, sino por los consejos y el acompañamiento que le brindaron para alcanzar el trofeo.
“Me siento muy feliz por esta victoria, se siente increíble ganar. Trabajamos muy duro para lograr estas cosas y, cuando se dan los resultados, hay que disfrutarlos mucho porque ganar en el PGA Tour es muy complicado. Por eso hay que vivir este momento tan especial y, ojalá, seguir ganando”, comentó Echavarría.