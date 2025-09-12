Los multimillonarios negocios de Oracle con la IA que catapultan a Larry Ellison como la persona más rica del mundo

El gigante del software Oracle vive un momento dorado en los mercados. En cuestión de horas, sus acciones se dispararon más de un 40% en la Bolsa de Nueva York y llevaron la valoración de la compañía hasta los 950.000 millones de dólares.

Ese repunte bursátil catapultó la fortuna de Larry Ellison, su fundador, que ya supera la de Elon Musk, —de Tesla, Space X y X (antes Twitter)— y lo convierte en el hombre más rico del planeta.

El motor de esta explosión es la inteligencia artificial. Durante su último trimestre, Oracle sumó ingresos futuros por 317.000 millones de dólares, impulsados principalmente por contratos asociados a IA y a su infraestructura de nube.

La cifra hace prever que el gigante del software roza ya un billón de dólares asegurado en su cartera hacia 2030.

Un factor determinante fue el acuerdo con OpenAI, valorado en 300 mil millones de dólares, considerado el mayor contrato de nube de todos los tiempos.

Según Oracle, este negocio disparó en 359% los ingresos por contratos futuros en el trimestre.

Cabe recordar que Oracle se encuentra como uno de los principales aliados en el Proyecto Stargate, una iniciativa de OpenAI que invertirá 500.000 millones en infraestructura de IA en Estados Unidos durante los próximos cuatro años y que cuenta con socios como NVIDIA, Microsoft, Arm, SoftBank y MGX.

“Como parte de Stargate, Oracle, NVIDIA y OpenAI colaborarán estrechamente para construir y operar este sistema informático. Esto se basa en una estrecha colaboración entre OpenAI y NVIDIA que se remonta a 2016 y una alianza más reciente entre OpenAI y Oracle”, había dicho la compañía el pasado mes de enero.