Estos son los detalles del acuerdo de Meta para cerrar el juicio por hacer “adictos” a los niños

Meta Platforms Inc. acordó pagar hasta $16.700 millones de dólares para resolver un caso histórico sobre redes sociales con varios estados de EE. UU., según un documento judicial presentado este miércoles, 26 de agosto.

El acuerdo exige que la compañía implemente nuevas medidas de protección en plataformas como Facebook e Instagram, entre ellas límites al tiempo que los jóvenes pueden pasar navegando y restricciones para impedir que desactiven ciertos ajustes de seguridad sin el consentimiento de sus padres. El acuerdo debe ser aprobado por un juez.

En contexto: Fiscalía acusa a Meta de hacer adictos a los adolescentes en juicio en EE. UU.

En el documento, Meta niega las acusaciones en su contra. Los estados han denunciado infracciones de las leyes estatales de protección al consumidor y de las normas federales de privacidad, que contemplan multas que pueden acumularse rápidamente cuando se multiplican por millones de jóvenes usuarios de Instagram y Facebook.

“Este acuerdo se celebra únicamente con multas de conciliación y no constituye una admisión por parte de Meta de responsabilidad, conducta indebida o infracción alguna de leyes locales, estatales, federales o internacionales”, según el documento.