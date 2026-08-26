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Estos son los detalles del acuerdo de Meta para cerrar el juicio por hacer “adictos” a los niños

El acuerdo en el que pagaría unos 17.000 millones de dólares exige que la compañía implemente nuevas medidas de protección en plataformas como Facebook e Instagram, entre ellas límites al tiempo.

  • Meta acuerda millonario pago y modificar sus plataformas para menores. Foto: Getty
    Meta acuerda millonario pago y modificar sus plataformas para menores. Foto: Getty
Diario La República
hace 1 hora
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Meta Platforms Inc. acordó pagar hasta $16.700 millones de dólares para resolver un caso histórico sobre redes sociales con varios estados de EE. UU., según un documento judicial presentado este miércoles, 26 de agosto.

El acuerdo exige que la compañía implemente nuevas medidas de protección en plataformas como Facebook e Instagram, entre ellas límites al tiempo que los jóvenes pueden pasar navegando y restricciones para impedir que desactiven ciertos ajustes de seguridad sin el consentimiento de sus padres. El acuerdo debe ser aprobado por un juez.

En contexto: Fiscalía acusa a Meta de hacer adictos a los adolescentes en juicio en EE. UU.

En el documento, Meta niega las acusaciones en su contra. Los estados han denunciado infracciones de las leyes estatales de protección al consumidor y de las normas federales de privacidad, que contemplan multas que pueden acumularse rápidamente cuando se multiplican por millones de jóvenes usuarios de Instagram y Facebook.

“Este acuerdo se celebra únicamente con multas de conciliación y no constituye una admisión por parte de Meta de responsabilidad, conducta indebida o infracción alguna de leyes locales, estatales, federales o internacionales”, según el documento.

El acuerdo se produjo en la segunda semana de un juicio con jurado en un tribunal federal de Oakland, California, que suponía enormes riesgos para Meta. Los principales funcionarios jurídicos de 29 estados buscaban no solo cuantiosas sanciones económicas en nombre del público, sino también órdenes judiciales que podrían obligar a la compañía a cambiar la forma en que operan sus plataformas.

Lea más: Juicio contra Meta en Estados Unidos: el algoritmo al banquillo

Bloomberg informó el martes, 24 de agosto, por la noche que las partes habían discutido la posibilidad de llegar a un acuerdo en pleno juicio. Las acciones de Meta caían cerca de 0,2% a las 9:50 am en Nueva York, después de haber subido hasta 4,1% tras la apertura de las operaciones.

El acuerdo previsto también contempla el nombramiento de un auditor independiente para supervisar su cumplimiento, que podrá emitir sus propias recomendaciones e informar de sus conclusiones a los estados.

El pacto también obligaría a Meta a mejorar sus herramientas de verificación de edad para identificar mejor a los usuarios jóvenes en sus aplicaciones. El acceso a funciones como ver el número de “me gusta” de una publicación o utilizar filtros de belleza quedaría restringido para los adolescentes.

Meta acordó realizar enormes cambios que reducirán el riesgo de daños derivados de sus plataformas, y los implementará en cuestión de meses”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Siga leyendo: Universidad de Chicago prohíbe a sus alumnos usar IA y celulares en clase, ¿cuál es la mejor solución?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué medidas deberá implementar Meta para proteger a los menores?
El acuerdo contempla límites al tiempo que los jóvenes pueden pasar en sus plataformas y restricciones para impedir que desactiven determinados ajustes de seguridad sin el consentimiento de sus padres.
¿Qué cambios habrá para los adolescentes que usan Instagram y Facebook?
El pacto prevé restringir para los adolescentes algunas funciones, como ver el número de “me gusta” de una publicación y utilizar filtros de belleza.
¿Quién supervisará que Meta cumpla las nuevas medidas?
El acuerdo contempla el nombramiento de un auditor independiente, que podrá formular recomendaciones y comunicar sus conclusiones a los estados involucrados.

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