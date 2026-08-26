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Colombia todavía lucha contra incendios: hay llamas activas en 11 municipios y van dos capturados

Las autoridades combaten múltiples conflagraciones activas al tiempo en el Tolima mediante un despliegue coordinado por tierra.

  • El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio un avance sobre el estado en el que continúa el Tolima tras el paso del fuego. Foto: Ungrd/Colprensa
    El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio un avance sobre el estado en el que continúa el Tolima tras el paso del fuego. Foto: Ungrd/Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que, según el más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, permanecen activos focos de incendio en 11 municipios del Tolima. Además, señaló que al menos dos personas fueron capturadas por su presunta responsabilidad en el inicio de las llamas.

Los municipios que permanecen bajo el asedio del fuego son: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar.

Es más, Lara señaló que la emergencia se intensificó especialmente durante la noche en San Luis y Coello, donde las labores de control se extendieron hasta las 4:30 de la madrugada para proteger viviendas y torres de energía en la zona.

Un operativo conjunto en tierra

De acuerdo con Lara, el combate a las llamas se adelanta en tierra con la participación coordinada de Bomberos, la Defensa Civil, el Ejército, la Policía Nacional y comunidades de las zonas afectadas.

El ministro precisó que parte de los focos se originó por la construcción de barreras cortafuego que no siguieron los protocolos técnicos establecidos para este tipo de labores preventivas.

El funcionario también reveló que hay indicios de que algunos de los incendios podrían tener un origen intencional.

En ese contexto, se conoció que ya la Policía capturó a dos personas relacionadas con la emergencia, aunque el Ministerio no precisó por el momento los cargos ni las circunstancias específicas de las detenciones.

Refuerzos en camino

Para reforzar la respuesta en el terreno, este martes salieron desde Yopal 12 bomberos adicionales con un carrotanque cisterna con destino al Tolima.

Paralelamente, el Ministerio del Interior solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) apoyo urgente con equipos especializados, entre ellos mangueras, motosierras y motobombas, necesarios para sostener las labores de control en los municipios más afectados.

“Seguimos en la tarea. El Tolima no está solo, cuenta con su Gobierno nacional”, afirmó Lara al cierre de su mensaje.

¿Cuál es el último reporte de la Ungrd?

Sobre esto, el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que mantiene el monitoreo de los incendios forestales en el país, estipuló que con corte a las 9:30 a. m. de este 26 de agosto hay un total de 18 incendios activos en cuatro departamentos y solo dos incendios ya controlados.

Según la entidad, las conflagraciones se concentran principalmente en el Tolima, con 10 focos, seguido de Nariño, con 5; Cundinamarca, con 2, y Valle del Cauca, con 1. La UNGRD insistió en que la ciudadanía consulte únicamente canales oficiales para mantenerse informada sobre la evolución de la emergencia.

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“Seguimos en la tarea. El Tolima no está solo, cuenta con su Gobierno nacional”, afirmó Lara al cierre de su reporte, en el que reiteró el compromiso de las autoridades nacionales con la atención de la emergencia mientras continúan los trabajos para contener los focos activos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los municipios del Tolima afectados por los incendios forestales?
Los focos activos reportados por las autoridades se encuentran en Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Las labores operativas se intensificaron en San Luis y Coello para defender viviendas y torres de energía.
¿Por qué se originaron los incendios y cuántas personas han sido detenidas?
La Policía Nacional capturó a dos personas presuntamente involucradas en el origen de las llamas. El Ministerio del Interior detalló que hay indicios de intencionalidad, sumado a que parte de los focos iniciaron por la construcción de barreras cortafuego que incumplieron los protocolos técnicos requeridos.
¿Qué organismos están atendiendo la emergencia en el Tolima?
El combate del fuego en terreno lo realizan coordinadamente la Dirección Nacional de Bomberos, la Defensa Civil, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y las comunidades locales. Además, se enviaron 12 bomberos adicionales y un carrotanque cisterna desde Yopal.

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