Colombia todavía lucha contra incendios: hay llamas activas en 11 municipios y van dos capturados

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que, según el más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, permanecen activos focos de incendio en 11 municipios del Tolima. Además, señaló que al menos dos personas fueron capturadas por su presunta responsabilidad en el inicio de las llamas.
Los municipios que permanecen bajo el asedio del fuego son: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar.
Es más, Lara señaló que la emergencia se intensificó especialmente durante la noche en San Luis y Coello, donde las labores de control se extendieron hasta las 4:30 de la madrugada para proteger viviendas y torres de energía en la zona.