Laura Blago, la colombiana que enseña a más de 5.200 empresarios a usar la IA: “el diseño vende o no vende”

Para Laura Blago, el diseño dejó de ser una cuestión solo de estética. Detrás de una página web, un anuncio o una identidad visual existe una pregunta que, según su experiencia, las empresas deberían hacerse con mayor frecuencia: ¿esto realmente ayuda a vender?
Esa mirada llevó a la empresaria colombiana a desarrollar el concepto de Diseño Conversional, una metodología que integra estrategia de marca, experiencia del usuario, comunicación e inteligencia artificial con un propósito concreto: facilitar el camino del consumidor hasta una acción, como realizar una compra, solicitar información o recomendar un producto.
Su propuesta ya ha llegado a más de 5.200 emprendedores, profesionales y empresarios de 15 países, entre ellos Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, España y Canadá.