El caso Lindsay Clancy: qué es la depresión y la psicosis posparto, y cuáles son sus señales de alarma

Cada tanto, en Estados Unidos hay un juicio que conmociona a todos. Desde el 28 de julio, el caso de Lindsay Clancy está en todas partes; ahora es tendencia en Europa y también en Latinoamérica. La mujer, de 36 años, está en el banquillo por haber asesinado a sus tres hijos, de ocho meses, tres y cinco años, en enero de 2023. Después de casi un mes, este jueves el proceso judicial está llegando a su recta final: en una corte en Massachusetts, tanto la defensa de Clancy como la Fiscalía están dando sus argumentos finales antes de que los jurados decidan si debe ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o no. Lea: La ciencia explica por qué hay más mujeres ansiosas y depresivas que hombres, ¿cómo actuar? En el juicio se han debatido dos argumentos. Uno, que es el de la Fiscalía, asegura que Clancy actuó “intencionalmente, racionalmente y con rapidez” para matar a sus hijos. Mientras que los abogados de la acusada sostienen que el homicidio es producto de una enfermedad mental llamada psicosis posparto. Además de lo mediático que ha sido el caso por la historia que hay detrás de él, la historia de la familia estadounidense se ha hecho viral en redes sociales, despertando una discusión sobre la depresión y la psicosis posparto e, incluso, llevando a que mujeres de diferentes edades y nacionalidades compartan en internet sus experiencias con estas enfermedades.

Esta es la historia de Lindsay Clancy

Clancy está próxima a recibir su veredicto por los hechos ocurridos el 24 de enero de 2023. Ese día, la mujer se encontraba en su vivienda de Duxbury, un pueblo en el condado de Plymouth, con sus tres hijos tras la salida de su esposo Patrick. Según la fiscalía, los niños fueron encontrados en el sótano de la vivienda: los dos mayores murieron durante el ataque, mientras el menor pudo ser trasladado a un hospital donde después falleció. Por su parte, Lindsay se tiró desde una ventana del segundo piso, pero sobrevivió al intento de suicidio. Antes de lo ocurrido, trabajaba en un centro de salud como enfermera especializada en obstetricia.

A pesar de que lo sucedido sorprendió a familiares y vecinos, muchos de ellos después manifestaron que hacía algún tiempo veían un deterioro en el estado mental de la acusada, especialmente luego de tener a su tercer hijo. De acuerdo con testimonios presentados por sus abogados, Clancy había dicho en varias ocasiones que estaba preocupada por una serie de pensamientos relacionados con herir a sus niños y que, debido a eso, pidió ayuda a su familia. Por el contrario, la versión que ha sostenido la fiscalía asegura que la mujer tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo y que hasta llegó a planear los crímenes. Los expertos consultados durante el juicio presentados por la contraparte aseguran que, si bien Clancy tenía una depresión severa, no hay evidencia suficiente de que hubiese una pérdida de contacto absoluta con la realidad. Aunque en el juicio ha sido también una disputa entre conceptos psiquiátricos - también hay expertos que han testificado asegurando que Lindsay sufría psciosis posparto - que solo quedara resuelta hasta que el jurado tome una decisión, ha dejado al público la pregunta sobre qué tanta atención se presta a los signos de alarma de una depresión o una psicosis posparto.

Lo que debe saber sobre depresión y psicosis posparto, según una experta

Carla María Álvarez Gallego, psicóloga clínica y docente de la Universidad CES, le explicó a EL COLOMBIANO que la depresión posparto es un problema de salud mental que afecta, según estimaciones internacionales, a entre el 10 % y el 20 % de las mujeres durante el periodo posterior al nacimiento de un bebé. Sin embargo, puede pasar desapercibida porque algunos de sus síntomas, como el cansancio, las alteraciones del sueño, los cambios en la alimentación y del estado de ánimo, suelen atribuirse a la adaptación a la maternidad. La diferencia entre lo que puede ser considerado como una señal normal de esta etapa y una de alerta por la enfermedad está en la intensidad y persistencia de los síntomas. La depresión posparto puede manifestarse con tristeza, sensación de vacío, ansiedad intensa, pérdida del interés o placer por actividades que antes resultaban agradables, desesperanza, culpa y sentimientos de incapacidad frente a la maternidad. “La mamá puede amar mucho a su bebé, pero también puede estar atravesando una situación que ponga en riesgo su salud mental”, explicó Álvarez.

La especialista también señala que no debe confundirse la depresión posparto con el llamado baby blues o tristeza posparto, que es un trastorno leve del estado de ánimo que afecta a un gran porcentaje de mujeres en los primeros días después de dar a luz, se caracteriza por irritabilidad, llanto y cansancio, pero es temporal. En cambio, cuando estos síntomas son persistentes, intensos y empiezan a afectar el funcionamiento de la madre, el vínculo con el bebé o su capacidad para cuidarlo, es necesario buscar ayuda profesional. Entre las alteraciones de salud mental que pueden aparecer durante el posparto también está la psicosis posparto, una condición más grave que puede provocar una desconexión con la realidad y poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. Entre sus señales de alarma están las alucinaciones visuales o auditivas, la confusión y los comportamientos desorganizados. También pueden aparecer pensamientos irracionales relacionados con hacerle daño al bebé. Eso sí, esta enfermedad es mucho menos común que la depresión posparto. Una revisión internacional de estudios publicada en mayo de 2026 evidenció que se presentan alrededor de uno o dos casos por cada 1.000 nacimientos. No obstante, eso no quiere decir que no exista. Ante cualquiera de esos síntomas, la recomendación de Álvarez es acudir inmediatamente a urgencias y buscar ayuda especializada. La psicóloga insiste, además, en que uno de los principales errores es normalizar el sufrimiento asociado a la maternidad o asumir que la depresión desaparecerá por sí sola. “No hay que esperar a estar ya desbordada para poder buscar ayuda”, señaló. Para ella, hablar de lo que ocurre, contar con una red de apoyo, aceptar ayuda en el cuidado del recién nacido y consultar cuando los síntomas persisten son pasos fundamentales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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