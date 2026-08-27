El caso Lindsay Clancy: qué es la depresión y la psicosis posparto, y cuáles son sus señales de alarma

Cada tanto, en Estados Unidos hay un juicio que conmociona a todos. Desde el 28 de julio, el caso de Lindsay Clancy está en todas partes; ahora es tendencia en Europa y también en Latinoamérica. La mujer, de 36 años, está en el banquillo por haber asesinado a sus tres hijos, de ocho meses, tres y cinco años, en enero de 2023.
Después de casi un mes, este jueves el proceso judicial está llegando a su recta final: en una corte en Massachusetts, tanto la defensa de Clancy como la Fiscalía están dando sus argumentos finales antes de que los jurados decidan si debe ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o no.
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En el juicio se han debatido dos argumentos. Uno, que es el de la Fiscalía, asegura que Clancy actuó “intencionalmente, racionalmente y con rapidez” para matar a sus hijos. Mientras que los abogados de la acusada sostienen que el homicidio es producto de una enfermedad mental llamada psicosis posparto.
Además de lo mediático que ha sido el caso por la historia que hay detrás de él, la historia de la familia estadounidense se ha hecho viral en redes sociales, despertando una discusión sobre la depresión y la psicosis posparto e, incluso, llevando a que mujeres de diferentes edades y nacionalidades compartan en internet sus experiencias con estas enfermedades.