¿Se rayan con nada los nuevos iPhone 17? Apple responde a las quejas de los usuarios

Federico Ini es un periodista argentino especializado en tecnología que en su canal de Instagram, @fechu, mostró su nuevo iPhone 17 con varios rayones en su parte posterior, “luego de tenerlo adentro de un bolsillo, sin que hubiera llaves ni nada que lo dañara. Los usuarios en el punto están reportando esto como el Scratchgate”, dijo.
Según mostraron otros usuarios a través de la red social X y la plataforma Reddit, los nuevos smartphones iPhone 17 Pro y 17 Pro Max presentan arañazos y rozaduras en la parte trasera, especialmente en los modelos en color azul.