Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Inteligencia artificial ayuda a buscar más de 136.000 desaparecidos en Colombia

La tecnología ya permitió relacionar relatos de víctimas, excombatientes y nuevas ubicaciones clave del conflicto armado.

  • La UBPD aseguró que el uso de inteligencia artificial y tecnología GPU permitió procesar más de cinco millones de datos relacionados con personas desaparecidas en Colombia. FOTO: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Andrea Lara
hace 2 horas
La búsqueda de personas desaparecidas en Colombia ahora cuenta con una nueva herramienta tecnológica que promete acelerar procesos que antes podían tardar décadas. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció la implementación de sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar millones de datos relacionados con víctimas del conflicto armado.

La iniciativa se desarrolla gracias a una alianza entre la UBPD, el Gobierno de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que permitió adquirir una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU), una tecnología especializada para procesar grandes volúmenes de información mediante modelos de aprendizaje profundo e inteligencia artificial.

Con esta herramienta, la entidad logró relacionar automáticamente 136.134 relatos de víctimas y 1.150 entrevistas a excombatientes ya codificadas, permitiendo cruzar información que antes debía revisarse manualmente.

La nueva herramienta permite analizar grandes volúmenes de información en la menor cantidad de tiempo. FOTO: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Además, el sistema analizó 112.000 relatos en apenas un trimestre, un trabajo que, según la entidad, habría tomado entre 36 y 55 años utilizando métodos tradicionales.

La UBPD explicó que el modelo incorpora cinco agentes de inteligencia artificial especializados en diferentes áreas, entre ellas análisis territorial, reconstrucción de relatos y caracterización de responsables, inspirados en metodologías del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Ramón Ricardo Valenzuela, subdirector técnico de Investigación Humanitaria de la UBPD, aseguró que el uso de esta tecnología ha permitido procesar más de cinco millones de datos y construir más de 400.000 vínculos relacionados con personas desaparecidas.

Poder transcribir o pasar de horas de audio a textos no lo podemos hacer si la máquina no tiene esa capacidad, ese poder, ese cerebro que un computador tradicional no logra hacer”, explicó el funcionario.

Según Valenzuela, uno de los principales retos ha sido implementar estas herramientas de manera ética y segura, garantizando la protección de la información de las víctimas y sus familias.

La entidad también destacó que el sistema permitió identificar más de 59.000 sitios exactos relacionados con posibles casos de desaparición, así como recuperar datos clave sobre 58.843 víctimas, incluidos nombres, alias y ocupaciones que permanecían ocultos dentro de miles de documentos y relatos.

Además, la tecnología ayudó a recuperar información de más de mil casos pertenecientes a comunidades étnicas, incluyendo pueblos indígenas, afrodescendientes y Rrom, incorporando enfoques diferenciales para respetar sus contextos culturales y territoriales.

La UBPD insistió en que la inteligencia artificial no reemplaza el trabajo humano, sino que sirve como apoyo para agilizar la búsqueda y entregar respuestas más rápidas a las familias que llevan décadas esperando conocer el paradero de sus seres

