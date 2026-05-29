Inteligencia artificial ayuda a buscar más de 136.000 desaparecidos en Colombia

La búsqueda de personas desaparecidas en Colombia ahora cuenta con una nueva herramienta tecnológica que promete acelerar procesos que antes podían tardar décadas. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció la implementación de sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar millones de datos relacionados con víctimas del conflicto armado.
La iniciativa se desarrolla gracias a una alianza entre la UBPD, el Gobierno de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que permitió adquirir una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU), una tecnología especializada para procesar grandes volúmenes de información mediante modelos de aprendizaje profundo e inteligencia artificial.
Con esta herramienta, la entidad logró relacionar automáticamente 136.134 relatos de víctimas y 1.150 entrevistas a excombatientes ya codificadas, permitiendo cruzar información que antes debía revisarse manualmente.