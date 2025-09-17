“Generación Tech ya ha formado a más de 2.000 niños y docentes”: directora de Ruta N detalla el camino de Medellín en ciencia e innovación

En Medellín, la innovación no se limita a aulas universitarias, laboratorios o empresas de base tecnológica: también empieza en los colegios. A través de Generación Tech, más de 2.000 niños y docentes han aprendido a identificar problemas de su entorno y a resolverlos con ciencia y tecnología.
La iniciativa, liderada por Ruta N, se prepara para una tercera convocatoria que promete ampliar aún más su alcance. Al frente de la corporación está Carolina Londoño, académica con casi 20 años de experiencia universitaria, que desde 2024 asumió el reto de articular la formación temprana con la visión de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I).