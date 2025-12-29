Cuidado: aprenda a prevenir los fraudes más frecuentes en WhatsApp

Con sus mas de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares, algo que buscan explotar los cibercriminales, ya sea usando este servicio como canal principal para distribuir sus engaños o como canal final para cometer un fraude.

WhatsApp se ha convertido en uno de los principales vectores de fraude digital durante 2025, como informan desde Check Point Software, ya que concentra algunas de las estafas más extendidas y efectivas, que explotan la confianza, la urgencia y la inmediatez propias de la mensajería instantánea.

Siga leyendo: ¿Qué es SIM swap? Pilas con el nuevo fraude que acecha a usuarios de Bre-B

Una de ellas es el conocido como fraude del ‘hijo en apuros’, en la que las víctimas reciben un mensaje desde un número de teléfono desconocido en los que el ciberdelincuente se hace pasar por un hijo o hija.

El mensaje pide ayuda urgente, normalmente económica, y se aprovecha de la presión emocional para conseguir que muchas víctimas actúen sin verificar la identidad real del remitente.

Más novedosa es la técnica del ‘Ghost Pairing’ o secuestro silencioso de cuentas de WhatsApp. Con ella, como explican los expertos de Check Point, los ciberdelincuentes consiguen vincular la cuenta de WhatsApp de la víctima a otro dispositivo sin necesidad de robar la SIM ni la contraseña.

A través de engaños previos, logran que la persona facilite códigos de verificación, lo que les permite tomar el control de la cuenta y utilizarla posteriormente para engañar a sus contactos.

Las suplantaciones de organismos oficiales y de grandes marcas y plataformas digitales también han conseguido engañar a los usuarios de WhatsApp este año. Estas campañas envían mensajes que simulan proceder de organismos como la DGT, alertando de multas pendientes o incidencias administrativas, o de empresas conocidas como Amazon, informando de supuestos problemas con pedidos, cuentas bloqueadas o cargos sospechosos.