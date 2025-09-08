Expertos en seguridad pide que niños no usen Google Gemini y lo consideran de “alto riesgo”

Un informe de seguridad elaborado por Common Sense Media ha concluido que los menores de 18 años deben evitar utilizar los modelos de Google Gemini, ya que su versión diseñada para menores los trata de la misma manera que la ideada para adultos, por lo que ha calificado al asistente de inteligencia artificial (IA) de la compañía como una herramienta de “alto riesgo”.
Common Sense Media es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad infantil, que analiza y ofrece calificaciones acerca de diferentes productos para ayudar a los padres a estar informados sobre el contenido y las tecnologías que consumen sus hijos.