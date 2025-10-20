Esta IA paisa ayuda a ahorrar en facturas de servicios públicos, ¿cómo funciona?

La plataforma ya está en funcionamiento y se utiliza en bancos, supermercados y universidades, donde ha identificado cobros duplicados, penalizaciones y desviaciones de consumo.

Su funcionamiento combina dos capas tecnológicas: Ema , un asistente virtual que responde preguntas sobre los consumos y tarifas, y NOVA , un sistema de análisis que cruza información histórica, comparativos por sector y regulaciones vigentes, como la Ley 142 de 1994 y la resolución 1715 sobre energías renovables.

Una nueva plataforma creada en Medellín aplica inteligencia artificial para auditar los recibos de servicios públicos y explicar, en términos muy simples, qué hay detrás de cada cobro. Se llama NOVA+Ema y fue desarrollada por la empresa local Energy Master con el propósito de automatizar la revisión de facturas y detectar posibles errores en la energía, el agua y el gas.

“Las facturas esconden más que números”, comenta a EL COLOMBIANO Alejandro Ramírez, CEO de Energy Master. “Pueden revelar dónde se están generando pérdidas o cobros indebidos”. A partir de esa idea, su equipo desarrolló un sistema que automatiza un trabajo que antes requería auditorías prolongadas y asesorías especializadas.

El proceso es sencillo: el usuario carga su factura una vez y la plataforma realiza de forma automática la lectura, comparación y análisis de los datos. Si detecta un comportamiento anómalo, genera una alerta antes de que el cobro se consolide. En casos con medición inteligente, puede anticipar consumos atípicos en tiempo real. La herramienta integra además los tres servicios públicos (energía, agua y gas), unificando la información que tradicionalmente se maneja por separado.

Esa integración fue uno de los mayores retos técnicos. “Cada proveedor tiene un formato distinto y muchos aún procesan la información de manera manual”, explica Ramírez.

Para resolverlo, el equipo creó robots de extracción que interpretan facturas en PDF, fotografías o escaneos y las convierten en datos estructurados que el sistema puede comparar con bases de consumo, ubicación y tipo de industria.

Energy Master, fundada hace ocho años, creció bajo un modelo de bootstrapping: reinvirtiendo sus utilidades sin capital externo. Actualmente opera en países como Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú, y desarrolla una versión doméstica de la herramienta dirigida a usuarios residenciales.

Esta plataforma incluirá una opción gratuita y otra premium con conexión a medidores y electrodomésticos inteligentes.

El objetivo, según Ramírez, es que cualquier persona pueda comprender y revisar sus consumos sin depender de terceros. En las pruebas realizadas con empresas de distintos sectores, NOVA + Ema identificó inconsistencias y consumos inusuales que derivaron en reducciones de entre 15 % y 35 %.

Pero más que los ahorros, la empresa destaca el impacto educativo: lograr que los usuarios entiendan cómo se compone su factura y qué variables inciden en el valor final.