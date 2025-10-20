Esta IA paisa ayuda a ahorrar en facturas de servicios públicos, ¿cómo funciona?

Una nueva plataforma creada en Medellín aplica inteligencia artificial para auditar los recibos de servicios públicos y explicar, en términos muy simples, qué hay detrás de cada cobro. Se llama NOVA+Ema y fue desarrollada por la empresa local Energy Master con el propósito de automatizar la revisión de facturas y detectar posibles errores en la energía, el agua y el gas.
Su funcionamiento combina dos capas tecnológicas: Ema, un asistente virtual que responde preguntas sobre los consumos y tarifas, y NOVA, un sistema de análisis que cruza información histórica, comparativos por sector y regulaciones vigentes, como la Ley 142 de 1994 y la resolución 1715 sobre energías renovables.
La plataforma ya está en funcionamiento y se utiliza en bancos, supermercados y universidades, donde ha identificado cobros duplicados, penalizaciones y desviaciones de consumo.