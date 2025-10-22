El plan para convertir ChatGPT en la plataforma IA definitiva

Luego de que Google y los grandes buscadores ordenaran Internet a finales del siglo XX, pocas han sido las innovaciones en la forma como utilizamos la red día a día. Los saltos en las últimas dos décadas han estado marcados por nuevas herramientas para navegadores web y el surgimiento de apps móviles, pero ahora OpenAI está combinando ambas en su propio sistema basado en ChatGPT.
Esta semana, la empresa presentó ChatGPT Atlas, su primer navegador web impulsado netamente por inteligencia artificial, una nueva plataforma que no es una simple expansión del chatbot más popular del mundo, sino una nueva etapa del camino de esa desarrolladora tecnológica para ocupar el centro del ecosistema digital mundial.