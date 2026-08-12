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“Estoy donde me toque, lo más importante es ayudar”: el duro trabajo de los rescatistas que no da tregua en Pereira

Cerca de 300 socorristas intervienen entre las edificaciones destruidas y el parque de La Libertad en Pereira tras el terremoto en San José del Palmar, combinando rastreo canino, sensores tecnológicos y grúas de gran tonelaje.

  • Apoyados por patrones de escucha y la guía de vecinos, cientos de rescatistas abren paso entre toneladas de cemento con la prioridad absoluta de extraer a los atrapados. FOTO: AFP
    Apoyados por patrones de escucha y la guía de vecinos, cientos de rescatistas abren paso entre toneladas de cemento con la prioridad absoluta de extraer a los atrapados. FOTO: AFP
  • “Estoy donde me toque, lo más importante es ayudar”: el duro trabajo de los rescatistas que no da tregua en Pereira
El Colombiano
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hace 5 horas
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A las siete de la noche de este lunes 10 de agosto comenzó la sectorización y el análisis de daños en la ciudad de Pereira tras sufrir el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar en Chocó, por lo que a nivel general las cifras de muertos y desaparecidos siguen aumentando con el pasar de los días.

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Sin embargo, desde la madrugada del martes, la atención se concentró en el parque La Libertad, uno de los puntos más críticos. En ese sector, un edificio residencial colapsó tras el terremoto. Los habitantes de la zona atestiguaron la caída de la estructura y alertaron sobre la presencia de personas atrapadas.

EL COLOMBIANO, con presencia de un enviado especial en la capital de Risaralda, habló con tres de los voluntarios rescatistas que se unieron a la búsqueda de sobrevivientes debajo de los más de 80 edificios que colapsaron en Pereira. Uno de ellos es Humberto Villegas.

“Llegué desde temprano para ayudar en los trabajos acá en este parque, que es muy concurrido, y estamos buscando sobrevivientes porque en la zona donde cayó este edificio se ubican muchas personas que van para los barrios de la ciudad o para Dosquebradas (municipio del área metropolitana pereirana)”, relató.

Según el balance oficial de la Alcaldía de Pereira, la emergencia deja por ahora 83 personas fallecidas, 45 desaparecidas, 243 rescatadas y 279 trasladadas a clínicas y hospitales. Además, 85 personas recibieron atención por heridas y 14 animales fueron rescatados en los operativos desplegados en la ciudad.

Estoy donde me toque porque lo más importante es poder ayudar a mi comunidad, a mis paisanos, porque han sido momentos muy duros los que me tocó ver en esta tragedia”, dijo Villegas.

A personas como Humberto no les importó arriesgar la vida bajo los escombros. La vocación solidaria lo llevó a donde hiciera falta para tender una mano en medio de la tragedia; donde vio morir a sus vecinos, pero también donde pudo celebrar el hallazgo con vida de un desaparecido.

“Estoy donde me toque, lo más importante es ayudar”: el duro trabajo de los rescatistas que no da tregua en Pereira

Búsqueda canina y detección tecnológica

Ante el colapso en La Libertad, los organismos de socorro implementaron una búsqueda especializada. Inicialmente ingresaron tres caninos de la Cruz Roja y posteriormente se ejecutaron patrones de búsqueda, llamados, escucha y revisión con tecnología. En los puntos con probabilidad de hallar sobrevivientes, se pidió mantener silencio para facilitar la escucha de auxilio.

“Las personas que vieron colapsar la estructura presenciaron cómo personas quedaban atrapadas y hasta altas horas de la noche se escuchaban personas vivas confirmadas dentro de la estructura”, informó el coordinador del programa de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, José Fernando Usma.

Durante la inspección, uno de los perros marcó un sitio específico entre los escombros. “En el momento estamos haciendo penetración en un punto exacto donde nos marcó uno de los caninos, metimos punto tecnológico y posiblemente se encuentre una persona atrapada”, explicó Usma.

Los rescatistas trabajan para establecer contacto con la posible víctima. “Aún no hemos logrado establecer contacto con la persona, pero aún seguimos trabajando para poder establecer el contacto que necesitamos para extraer a las personas que se van a encontrar allí”, añadió.

Tres personas rescatadas y el aporte vecinal

En este punto, las cuadrillas lograron sacar con vida a tres personas. La labor ha contado con el apoyo de la comunidad, que ha suministrado datos sobre la distribución del inmueble, utilizado por arrendatarios y compuesto por varios espacios habitacionales.

“La comunidad es la mayor participante, son las personas que nos brindan el apoyo fundamental porque fueron las que presenciaron el momento del colapso”, señaló Usma. La información ciudadana orienta las labores: “Ellos conocen la estructura, nos guían, nos dicen dónde estaban las habitaciones, qué tipo de estructura”.

Los datos aportados por los vecinos indican la presencia de más personas en la edificación. “Ya se extrajeron tres víctimas del punto, tres personas vivas, y nos decían que en el momento que ellos estaban evacuando había más personas atrapadas por los pasillos”, afirmó Usma.

Despliegue regional y apoyo de grúas

El equipo del Quindío acudió a Pereira tras evaluar su propio departamento. “Nosotros ayer desde las horas de la mañana iniciamos reacción desde nuestro departamento, realizamos un barrido a nivel de nuestro departamento identificando que no había personas vivas confirmadas que estuvieran atrapadas”, indicó Usma.

Con esa verificación, quedaron disponibles para trasladarse a Risaralda o Valle del Cauca, movilizándose finalmente a Pereira. Unos 300 rescatistas operan en las calles de Pereira. En distintos puntos de la capital y en Dosquebradas, se emplean plumas grúas para mover placas de concreto de más de 10, 15 o 20 toneladas sin tener que romperlas pieza por pieza.

“Esas plumas grúas ayudan ampliamente o en gran tamaño el proceso de búsqueda y rescate, porque tienen la capacidad de poder cargar placas que nos llevaría demasiadas horas de romper”, explicó Usma.

Recomendaciones de seguridad y albergues

La Cruz Roja advirtió a los ciudadanos no ingresar a estructuras colapsadas o inestables para recuperar bienes. “No ingresen a las estructuras. Si su estructura colapsó, no traten de recuperar las cosas”, enfatizó Usma. Sobre los inmuebles en pie con daños hicieron la siguiente recomendación.

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“Si su estructura quedó en pie y está muy agrietada, la recomendación es no ingresar a las estructuras hasta que se haga una evaluación estructural por un ingeniero estructural”. Para las personas afectadas, las autoridades habilitaron diferentes albergues temporales en la ciudad.

En total son 6 en diferentes puntos de la ciudad: el Coliseo Mayor, el Estadio Alberto Mora Mora, el Parque El Vergel, el Parque El Oso, el Parque Olaya Herrera y la Plaza de Ferias.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas víctimas ha dejado el terremoto en Pereira y cuáles son las cifras oficiales de la emergencia?
Según el balance de la Alcaldía de Pereira, la emergencia deja 83 personas fallecidas, 45 desaparecidas, 243 rescatadas y 279 trasladadas a centros médicos. Además, se registran 85 personas atendidas por heridas y 14 animales rescatados durante los operativos desplegados en la ciudad.
¿Dónde fue el epicentro del sismo que afectó a Pereira y el parque La Libertad?
El epicentro del terremoto se registró en el municipio de San José del Palmar. El movimiento telúrico provocó el colapso de estructuras en diferentes sectores de la capital de Risaralda, siendo el parque La Libertad uno de los puntos con mayores daños estructurales.
¿Cómo están buscando a las personas atrapadas bajo los escombros en La Libertad?
Los organismos de socorro aplican un protocolo especializado que combina el ingreso de perros de búsqueda de la Cruz Roja, patrones de llamada y escucha en estricto silencio, y revisión con sensores tecnológicos. Una vez localizado un punto con señal de vida, los rescatistas usan plumas grúas para mover placas de concreto de hasta 20 toneladas sin destruir la estructura.
¿Por qué la comunidad del sector La Libertad ha sido clave en las labores de rescate?
Los vecinos y sobrevivientes han aportado información fundamental al guiarlos sobre la distribución interna del edificio colapsado. Como conocían la ubicación de los apartamentos, habitaciones y pasillos, han indicado a los rescatistas en qué lugares específicos se encontraban las personas antes del derrumbe.

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