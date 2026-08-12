“Estoy donde me toque, lo más importante es ayudar”: el duro trabajo de los rescatistas que no da tregua en Pereira

A las siete de la noche de este lunes 10 de agosto comenzó la sectorización y el análisis de daños en la ciudad de Pereira tras sufrir el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar en Chocó, por lo que a nivel general las cifras de muertos y desaparecidos siguen aumentando con el pasar de los días.

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Sin embargo, desde la madrugada del martes, la atención se concentró en el parque La Libertad, uno de los puntos más críticos. En ese sector, un edificio residencial colapsó tras el terremoto. Los habitantes de la zona atestiguaron la caída de la estructura y alertaron sobre la presencia de personas atrapadas.

EL COLOMBIANO, con presencia de un enviado especial en la capital de Risaralda, habló con tres de los voluntarios rescatistas que se unieron a la búsqueda de sobrevivientes debajo de los más de 80 edificios que colapsaron en Pereira. Uno de ellos es Humberto Villegas.

“Llegué desde temprano para ayudar en los trabajos acá en este parque, que es muy concurrido, y estamos buscando sobrevivientes porque en la zona donde cayó este edificio se ubican muchas personas que van para los barrios de la ciudad o para Dosquebradas (municipio del área metropolitana pereirana)”, relató.

Según el balance oficial de la Alcaldía de Pereira, la emergencia deja por ahora 83 personas fallecidas, 45 desaparecidas, 243 rescatadas y 279 trasladadas a clínicas y hospitales. Además, 85 personas recibieron atención por heridas y 14 animales fueron rescatados en los operativos desplegados en la ciudad.

“Estoy donde me toque porque lo más importante es poder ayudar a mi comunidad, a mis paisanos, porque han sido momentos muy duros los que me tocó ver en esta tragedia”, dijo Villegas.

A personas como Humberto no les importó arriesgar la vida bajo los escombros. La vocación solidaria lo llevó a donde hiciera falta para tender una mano en medio de la tragedia; donde vio morir a sus vecinos, pero también donde pudo celebrar el hallazgo con vida de un desaparecido.