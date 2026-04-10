En vivo | Conozca el paso a paso del regreso de Artemis 2 a la Tierra y siga la transmisión

Este viernes 10 de abril será un día histórico para la Nasa y su misión Artemis 2. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, regresarán a la Tierra a eso de las 7:00 de la noche, hora colombiana.
Toda esta maniobra tiene un paso a paso que tanto el equipo de astronautas como los controles en Tierra llevan estudiando desde hace varios meses y esperan llevar a cabo a buen término.
El evento tendrá transmisión desde NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku.