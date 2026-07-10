Las historias de 4 edificios olvidados que le dieron brillo a Medellín hace un siglo

Imponentes y majestuosos, presumiendo la elegancia de mediados del siglo pasado, los edificios Henry, Fabricato, RCA Victor y el de la Bolsa posan en el Centro de esta Medellín de calles congestionadas y comercio desafiante. Es la Medellín que debió ser; la que se rehúsa a desterrar su memoria arquitectónica y sucumbir ante el asedio del posmodernismo, redescubriendo hoy sus más preciados tesoros patrimoniales. Sobrevivieron al negocio inmobiliario en un suelo cotizado. Y han contado con incitativas privadas, algunas tímidas, para conservarlos. Lea más: Edificios que narran la historia de Medellín El Edificio Fabricato es el más pomposo, si se quiere. De hecho, la Comisión Fílmica de Medellín lo promueve como una locación ideal para el rodaje de películas extranjeras, por sus deslumbrantes formas, espacios y objetos.

En el edificio Fabricato, en octubre de 1968, Abel Saldarriaga Posada, “Posadita”, le quitó la vida a la ascensorista Ana Agudelo Ramírez. Foto: Julio César Herrera

Esta estructura, construida en 1942, y ubicada en la carrera Junín con calle Boyacá, un sector conocido como la Milla de Oro de la época, además de ser símbolo de la prominente industria textilera, fue escenario, el 13 de octubre de 1968, de uno de los crímenes más estremecedores, digno de un thriller cinematográfico, de los que se tengan recuerdo: el de una ascensorista del edificio, encontrada decapitada y descuartizada. Volviendo a la obra arquitectónica, autoría de Federico Blodek, se dice que fue inspirada en la forma de una planta eléctrica. Una estructura, de acuerdo con la descripción del portal Centro de Medellín, en concreto reforzado diseñado con normas y códigos internacionales; con materiales y acabados resistentes al fuego; puertas, ventanas, chapas y cerrojos de primera calidad; con shut de basura y de correo y un sistema de ventilación con extractores en varios pisos. Para el arquitecto, constructor y docente de la Universidad Nacional, Luis Fernando González, la genialidad del Edificio Fabricato se palpa en los materiales de sus pisos. Halls amplios, cielorrasos con iluminación indirecta y luz natural que entra a través de los ventanales del cubo de las escaleras, carpintería metálica importada, zócalos y la terraza. “Son espacios y elementos que le dan el carácter que Blodek le impuso. Y sigue siendo magistral en el diseño, en su concepción, aun cuando siegue siendo usado, lo que no ocurre con edificios recientes”, dice. Y es su uso lo que lo ha mantenido. Hoy, algunos de sus espacios están ocupados por el comercio.

El edificio Fabricato fue diseñado por Federico Blodek, se dice que fue inspirada en la forma de una planta eléctrica. Foto: Julio César Herrera.

Esta estructura, de crímenes, mitos e historia, resiste. La generación que lo vivió se ha ido extinguiendo. Quienes sobreviven lo ven con nostalgia. Para las personas más jóvenes, quizá, es uno más. Alejandro Restrepo, el arquitecto y urbanista, director de Proyectos Urbanos Estratégicos y de Arquitectura y Urbanismo de la Alcaldía de Medellín, comenta que “el Fabricato es la expresión del modernismo, como una vitrina que aún hoy sigue siendo todo un reto en términos constructivos y técnicos por la curvatura del vidrio y por el lobby que generó en el acceso exterior e interior darle la vuelta a esa vitrina para la exhibición de vestidos y para la exhibición de los elementos textiles”.

La Medellín de los 40 era una ciudad industrial, principalmente, textilera. Las grandes compañías, como Fabricato y Coltejer construyeron sus edificios en el Centro. Foto: Julio César Herrera.

Un pedacito de Chicago

En la primera mitad del siglo XX comenzó a gestarse el centro financiero de Medellín, movido por el ímpetu industrial, la pujanza y algunos inversionistas extranjeros que ya hacían empresa junto con emprendedores locales. El incendio de 1922 en los alrededores del Parque Berrío fue la excusa para que se comenzaran a levantar allí edificaciones con conceptos arquitectónicos importados de Europa. Así surgió el Henry, que, en palabras del arquitecto González, sigue siendo ejemplo de una arquitectura que Guillermo Herrera Carrizosa quiso introducir en Medellín, que no tuvo mayores émulos, que fue una pieza solitaria. Hoy mantiene incólume su carácter, su formalidad arquitectónica, pese a ser avasallado el Centro de la ciudad, pese al deterioro urbano, al uso y el abuso. En pleno cruce de la calle Boyacá con la carrera Bolívar, el Henry mantiene incólume el carácter de ese edificio que nos lleva a los de Chicago (Estados Unidos) de finales del siglo XIX, pero con la incorporación de conceptos arquitectónicos colombianos. Se inauguró a principios de 1929, González destaca que fue construido en concreto armado, sus instalaciones eléctricas, los equipos y sistemas de abastecimiento de agua, de ventilación mecánica y ascensores.

El Henry fue construido en concreto armado a principios de 1929.

Del antiguo Henry hoy queda mucho, sí. Pero, también es cierto que algunos elementos significativos ya no están, como, según cuenta González en Centro de Medellín, “la portada plateresca, eliminada o tapada por acabados que imitan bloques de mármol, pero queda aún el cartucho decorativo en todo el chaflán u ochave de la esquina de Boyacá con Bolívar, entre el segundo y el tercer piso, como las marcas de las empresas que hicieron uso de sus locales”.

Víctor, el de las tres cabezas

Los años y la indiferencia le han pasado factura al RCA Víctor, uno de los edificios más emblemáticos de Medellín y al que muchos simplemente conocen como “el de las tres cabezas”. El deterioro de esta edificación, construida entre 1925 y 1928, en la calle Boyacá entre las carreras Bolívar y Carabobo, es evidente. Propiedad de Félix de Bedout, actualmente aloja el Pasaje Comercial Corona y en sus alrededores es un polvorín de comercio.

El RCA resalta por su fachada de ladrillos y las esculturas arquitectónicas de Bernardo Vieco. Foto: Julio César Herrera.

La algarabía parece hacerlo invisible. En su interior aún se perciben los vestigios del lujo y la arquitectura de alto nivel, digna de una ciudad muy próspera y que también quería incidir en la industria artística, en especial, la musical. Escalas de granito rojo y el pasamanos en hierro forjado, baldosa original amarilla y verde y viejos ventanales. El urbanista Alejandro Restrepo lo describe y pondera de él sus columnas que acuden y aluden a un clasicismo arquitectónico. “El Víctor tiene cierto simbolismo en la gente que sigue observando esa fachada de ladrillos y sobre todo esas esculturas arquitectónicas de Bernardo Vieco que siguen siendo un interrogante al tiempo: ¿por qué esas cabezas y ese remate, aunque ya ha sido muy desfigurado en su concepción total? Porque fue un edificio muy renovador y novedoso en su momento, pero aún en el presente. Ya no es como el Fabricato o el Henry que se mantienen incólume. Mantiene un incógnito en la gente y ya convirtió en un mito urbano”, expresa el arquitecto González.

Declive del emblema financiero

La elegancia de sus gentes ya merodeaba por las calles de la Medellín de 1940. Y como toda ciudad industrial, había que construir un centro financiero. El de esta fue en el Parque Berrío, en el perímetro de una de las iglesias más importantes, La Candelaria, en un entorno con una influencia marcada de la religión católica. Así, en 1948 se inauguró el Banco de la República, que después pasó a ser La Bolsa de Medellín y hoy es un pasaje comercial. Obra de los arquitectos H. M. Rodríguez y Rodríguez Orgaz que, según González, no pretendieron competir sino relacionarse desde su lenguaje moderno con la antigua iglesia, en un diálogo respetuoso de escalas y contención estética.

El Edificio de a Bolsa de Medellín actualmente es un pasaje comercial. Obra de los arquitectos H. M. Rodríguez y Rodríguez Orgaz. Foto: Julio César Herrera.