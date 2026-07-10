Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El fusil Jaguar que mandó hacer Petro no funcionó: estas son las fallas y los riesgos para los soldados

Un documento reservado reveló fallas estructurales, problemas de seguridad y dudas sobre la competitividad del arma desarrollada por orden del mandatario.

  • El presidente Gustavo Petro durante la presentación del fusil Jaguar. Foto: Presidencia
    El presidente Gustavo Petro durante la presentación del fusil Jaguar. Foto: Presidencia
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
bookmark

Dos importantes funcionarios de la Industria Militar (Indumil) habrían sido relevados de sus cargos en medio de la creciente controversia por las fallas detectadas en prototipos del fusil Jaguar, el arma con la que el Gobierno Nacional busca reemplazar buena parte de la fusilería importada que actualmente utiliza la Fuerza Pública.

De acuerdo con versiones conocidas hasta el momento, los funcionarios retirados serían el jefe de Control Disciplinario y el jefe de Control Interno, aunque la entidad no ha confirmado oficialmente la información.

Los presuntos relevos se conocen un día después de que La FM revelara un informe reservado elaborado por las Fuerzas Militares, y remitido al Ministerio de Defensa y a la Presidencia, en el que se consignan serias observaciones técnicas sobre los prototipos de esta arma, tras las pruebas de tiro y validación realizadas en el Fuerte Militar de Tolemaida y otros centros de entrenamiento.

Lea también: Fusil Jaguar: así es el primer fusil hecho en Colombia presentado por Petro

Según el documento, durante las evaluaciones se detectaron problemas de recalentamiento del guardamano (debajo y alrededor del cañón), fallas en el sistema de aseguramiento del cañón y en el mecanismo que une esta pieza con el cerrojo, lo que puede generar detonaciones por fuera de la recámara.

Asimismo, el informe advierte deficiencias en el sistema de marcación e identificación del arma y señala que varias de sus uniones estructurales presentan fragilidad.

Las conclusiones de las mesas técnicas, en las que participaron el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía e Indumil, indican que el fusil “continúa en etapa de evolución y requiere ajustes estructurales, funcionales y de materiales antes de ser considerado plenamente apto para una adquisición a gran escala”.

No se pierda: Crisis en Indumil por supuestas fallas en prototipos del fusil Jaguar que pondrían en riesgo a soldados

Las observaciones se suman a un incidente revelado por EL COLOMBIANO el pasado 14 de mayo, cuando dos uniformados resultaron lesionados tras la explosión de dos fusiles Jaguar durante ejercicios de validación técnica realizados en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), en Nilo (Cundinamarca).

En esa oportunidad, Indumil informó que en dos de las armas se presentó una “liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”, una falla relacionada con el sistema de cierre y aseguramiento del cañón. Los dos militares recibieron atención médica y, según la empresa, solo uno sufrió lesiones superficiales.

InfogrÃ¡fico
El fusil Jaguar que mandó hacer Petro no funcionó: estas son las fallas y los riesgos para los soldados

Otros líos del Jaguar

El informe también pone en duda la competitividad económica del proyecto. De acuerdo con el análisis de mercado, existen fusiles de asalto calibre 5,56 x 45 milímetros fabricados por compañías internacionales con precios unitarios inferiores a los ofrecidos por Indumil, lo que ubica al Jaguar en una posición intermedia frente a otras alternativas disponibles.

Aunque la apuesta de la industria estatal es desarrollar un arma más liviana mediante el uso de polímeros de alta resistencia en reemplazo de algunas piezas metálicas, su costo podría limitar su competitividad.

No se pierda: Indumil confirmó que 2 fusiles Jaguar explotaron en práctica de tiro y 2 militares quedaron lesionados

El fusil Jaguar fue presentado oficialmente por el presidente Gustavo Petro el pasado 8 de mayo, durante un evento en Soacha (Cundinamarca), donde aseguró que el proyecto busca fortalecer la capacidad tecnológica de la industria militar colombiana.

En esa ocasión afirmó que había solicitado a las Fuerzas Militares no solo desarrollar el arma para el uso nacional, sino convertirla en un producto de exportación. La intención del Gobierno es reemplazar progresivamente los fusiles de fabricación israelí y estadounidense, entre ellos el Galil, así como sus componentes, que hoy conforman la mayor parte del arsenal de las Fuerzas Armadas.

EL COLOMBIANO consultó a Indumil, pero al cierre de esta edición la entidad no había entregado una respuesta.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó ayer públicamente la filtración del documento y advirtió: “Quien filtre información a personas no autorizadas está cometiendo un delito, y no tendremos duda en sacarlos del Ministerio o de la Fuerza Pública”.

El ministro añadió que los medios de comunicación cumplen con su función de informar, pero sostuvo que algunos funcionarios del sector Defensa están incumpliendo su deber al divulgar información de carácter reservado.

Preguntas y respuestas

¿Qué es el fusil Jaguar y por qué está siendo cuestionado en Colombia?
El fusil Jaguar es un arma desarrollada por Indumil para modernizar el armamento de las Fuerzas Militares. Un informe técnico conocido públicamente reportó fallas en prototipos que aún están bajo evaluación y pendientes de ajustes.
¿Cuáles son las fallas que se detectaron en el fusil Jaguar?
Las pruebas técnicas identificaron problemas como recalentamiento, deficiencias en el sistema de cierre y otras observaciones estructurales. Según el informe, estas condiciones requieren correcciones antes de considerar una adquisición a gran escala.
¿El fusil Jaguar ya será utilizado por las Fuerzas Militares de Colombia?
No de forma generalizada. De acuerdo con la información disponible, el proyecto continúa en fase de pruebas y validación técnica, por lo que su incorporación masiva dependerá de que supere las evaluaciones y cumpla los requisitos operacionales.
¿Cómo podrían afectar las fallas del fusil Jaguar el plan de reemplazar los fusiles Galil?
Si las observaciones técnicas no se resuelven, el cronograma para sustituir parte del armamento actual podría retrasarse. Las autoridades deberán evaluar el desempeño, la seguridad, los costos y la viabilidad del proyecto antes de tomar una decisión definitiva.

Temas recomendados

Conflicto armado
Eln
Orden público
Presidencia
Policía
Disidencias de Farc
guerra
Casa de Nariño
Gobierno Nacional
Farc-EP
ejercito
Combates
Colombia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Santa Marta
Barranquilla
Guajira
Gustavo Petro
General Pedro Sánchez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos