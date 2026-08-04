Margarita Rosa de Francisco expresó su decepción por Petro: “Le faltó gobernarse a sí mismo”

Margarita Rosa de Francisco, una de las figuras públicas que respaldó la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022, hizo una reflexión crítica sobre el mandatario y aseguró que su mayor decepción fue la forma en cómo ejerció el liderazgo.

En una entrevista con Tercer Canal, la actriz y escritora caleña afirmó que no se arrepiente de “haber votado por esas ideas”, pero reconoció que el comportamiento de Petro en el poder, sus formas personales y las actuaciones durante su gobierno terminaron generándole “decepción y vergüenza”.

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De Francisco aseguró que su respaldo inicial estuvo ligado a la propuesta de cambio que representaba Petro, pero afirmó que sus formas personales, su comportamiento durante el mandato y la incapacidad de “gobernarse a sí mismo” terminaron por eclipsar ese proyecto.

“Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político, solo en el momento en que sus ideas me parecieron innovadoras, me parecieron necesarias para crear conciencia política en el país”, luego agregó: “Pero también tengo que reconocer que las formas que tuvo él como persona no ayudaron. También me avergonzaron”.

Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la manera como, Petro ha manejado sus relaciones y mensajes alrededor de los temas de género: “Toda la relación que él tiene con lo femenino, para mí ha sido inaceptable, inaceptable”, expresó.

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