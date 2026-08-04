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Margarita Rosa de Francisco expresó su decepción por Petro: “Le faltó gobernarse a sí mismo”

La actriz, quien apoyó la candidatura de Gustavo Petro en 2022, aseguró que el presidente terminó decepcionándola, cuestionó su liderazgo y afirmó que no volverá a defender públicamente a un político de la misma manera.

  • Margarita Rosa de Francisco criticó el liderazgo de Gustavo Petro y aseguró que no volverá a defender públicamente a un político. Foto: redes sociales @margaritarosa.defrancisco y Presidencia
    Margarita Rosa de Francisco criticó el liderazgo de Gustavo Petro y aseguró que no volverá a defender públicamente a un político. Foto: redes sociales @margaritarosa.defrancisco y Presidencia
El Colombiano
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hace 2 horas
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Margarita Rosa de Francisco, una de las figuras públicas que respaldó la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022, hizo una reflexión crítica sobre el mandatario y aseguró que su mayor decepción fue la forma en cómo ejerció el liderazgo.

En una entrevista con Tercer Canal, la actriz y escritora caleña afirmó que no se arrepiente de “haber votado por esas ideas”, pero reconoció que el comportamiento de Petro en el poder, sus formas personales y las actuaciones durante su gobierno terminaron generándole “decepción y vergüenza”.

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De Francisco aseguró que su respaldo inicial estuvo ligado a la propuesta de cambio que representaba Petro, pero afirmó que sus formas personales, su comportamiento durante el mandato y la incapacidad de “gobernarse a sí mismo” terminaron por eclipsar ese proyecto.

“Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político, solo en el momento en que sus ideas me parecieron innovadoras, me parecieron necesarias para crear conciencia política en el país”, luego agregó: “Pero también tengo que reconocer que las formas que tuvo él como persona no ayudaron. También me avergonzaron”.

Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la manera como, Petro ha manejado sus relaciones y mensajes alrededor de los temas de género: “Toda la relación que él tiene con lo femenino, para mí ha sido inaceptable, inaceptable”, expresó.

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La actriz también habló sobre el pasado político del presidente y su pertenencia al M-19. Aunque destacó que Petro representa una etapa distinta frente a la lucha armada, dijo que esperaba un reconocimiento más reiterado a las víctimas.

“Cada vez que Gustavo Petro enarbolaba la bandera del M-19 cuando salía y se alegraba de que hubieran firmado la paz, yo también decía, esto es de celebrar. Pero me hacía falta que pidiera perdón cada vez”, afirmó. Según explicó, ese reconocimiento debía incluir a quienes sufrieron por las acciones del grupo armado: “Por los secuestrados, por los muertos, porque sí, porque fue un movimiento alzado en armas”, añadió.

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La dura crítica de Margarita Rosa a Petro: “Necesitamos un líder político que se gobierne a sí mismo”

Durante la conversación, Margarita Rosa de Francisco resumió su principal crítica con una frase que, según dijo, explica por qué el proyecto político de Petro no logró consolidarse como esperaba.

Necesitamos un líder político que se gobierne a sí mismo. Ese gobierno de sí mismo es lo que le ha faltado a él. Y por eso no nos alcanzó”, afirmó.

No obstante, también aceptó el resultado electoral posterior y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, aunque aclaró que no comparte varias de sus formas.

Finalmente, la actriz dijo que no quiere continuar en una dinámica de confrontación política ni asumir nuevamente una defensa personal de un dirigente.

Yo no quiero ponerme más a formar parte de los insultos al nuevo presidente. No sé si los merece o no, pero no me quiero meter más en ese tráfico de insultos”, manifestó.

Y anunció su nueva posición: “Trataré de ver cómo puedo colaborar como ciudadana de otros modos, pero no poner más mi carne toda en el asador por una persona”, concluyó.

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