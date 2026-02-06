La NASA permitirá a los astronautas llevar al espacio un elemento cotidiano prohibido hasta ahora, ¿qué es?

Este viernes se conoció que la NASA permitirá a partir de las próximas misiones al espacio (Crew-12 y Artemis II) que los astronautas puedan llevar sus dispositivos móviles. De este modo, los astronautas volarán con smartphones “de última generación”, comenzando con Crew-12 y Artemis II. “Estamos dotando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, declaró el jefe de la NASA, Jared Isaacman.

El líder de la agencia espacial estadounidense destacó que se han enfrentado a procesos establecidos “desde hace mucho tiempo” y que han validado hardware moderno para vuelos espaciales “en un plazo acelerado”.

“Esa urgencia operativa será de gran utilidad para la NASA mientras llevamos a cabo ciencia e investigación de alto valor en órbita y en la superficie lunar. Este es un pequeño paso en la dirección correcta”, ha subrayado Isaacman. El astronauta de la NASA Clayton Anderson reaccionó a este anuncio recordando que no le dejaron subir con su iPod a la Estación Espacial Internacional.



¡Cuánto hemos avanzado! No me dejaron subir mi iPod del transbordador a la Estación Espacial porque 'no estaba certificado' para volar allí. Es ridículo. Tampoco pude llevar mi traje de vuelo azul a bordo... no estaba certificado, así que tuve que usar la versión rusa", ha apuntado el astronauta en una publicación en la red social X, a la que el jefe de la NASA ha respondido diciendo "progreso".

Las oportunidades de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años, serán entre el 7 y el 11 de marzo de 2026. La NASA pospuso hasta marzo el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años tras suspender el ensayo general de la cuenta atrás a falta de cinco minutos, por fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). Por su parte, la tripulación Crew-12 despegará no antes del miércoles 11 de febrero a las 12.00 horas (hora española) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida (Estados Unidos).