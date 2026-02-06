x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La NASA permitirá a los astronautas llevar al espacio un elemento cotidiano prohibido hasta ahora, ¿qué es?

Tras décadas de restricciones, la NASA autoriza el uso de smartphones de última generación en el espacio. Descubra cómo los astronautas de Artemis II romperán esta norma histórica por primera vez.

  • El astronauta de la NASA Clayton Anderson reaccionó al anuncio recordando que no le dejaron subir con su iPod a la Estación Espacial Internacional. FOTO Europa Press
    El astronauta de la NASA Clayton Anderson reaccionó al anuncio recordando que no le dejaron subir con su iPod a la Estación Espacial Internacional. FOTO Europa Press
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

Este viernes se conoció que la NASA permitirá a partir de las próximas misiones al espacio (Crew-12 y Artemis II) que los astronautas puedan llevar sus dispositivos móviles.

De este modo, los astronautas volarán con smartphones “de última generación”, comenzando con Crew-12 y Artemis II. “Estamos dotando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, declaró el jefe de la NASA, Jared Isaacman.

El líder de la agencia espacial estadounidense destacó que se han enfrentado a procesos establecidos “desde hace mucho tiempo” y que han validado hardware moderno para vuelos espaciales “en un plazo acelerado”.

“Esa urgencia operativa será de gran utilidad para la NASA mientras llevamos a cabo ciencia e investigación de alto valor en órbita y en la superficie lunar. Este es un pequeño paso en la dirección correcta”, ha subrayado Isaacman.

El astronauta de la NASA Clayton Anderson reaccionó a este anuncio recordando que no le dejaron subir con su iPod a la Estación Espacial Internacional.

Le puede interesar: Alerta en Colombia por tormenta geomagnética severa: ¿Cómo afectará sus dispositivos y comunicaciones?

¡Cuánto hemos avanzado! No me dejaron subir mi iPod del transbordador a la Estación Espacial porque ‘no estaba certificado’ para volar allí. Es ridículo. Tampoco pude llevar mi traje de vuelo azul a bordo... no estaba certificado, así que tuve que usar la versión rusa”, ha apuntado el astronauta en una publicación en la red social X, a la que el jefe de la NASA ha respondido diciendo “progreso”.

Las oportunidades de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años, serán entre el 7 y el 11 de marzo de 2026.

La NASA pospuso hasta marzo el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años tras suspender el ensayo general de la cuenta atrás a falta de cinco minutos, por fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Por su parte, la tripulación Crew-12 despegará no antes del miércoles 11 de febrero a las 12.00 horas (hora española) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida (Estados Unidos).

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot.

Los cuatro astronautas viajarán a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon, impulsada a órbita por un cohete Falcon 9. La tripulación 12 se unirá a las expediciones 74 y 75 a bordo de la Estación durante su estancia, que se espera que dure unos nueve meses.

Lea también: El asteroide 2024 YR4 ya no amenaza a la Tierra, pero la Luna sigue en el punto de mira

Temas recomendados

Ciencia
Astronomía
Nasa
Medios de comunicación
Televisión
Tecnología
Smartphone
Mundo
espacio
Astronauta
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida