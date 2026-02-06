Un gamer, un “serio chistoso”, un “peluquero” y más: esta es la otra cara de los refuerzos de Atlético Nacional para 2026

Son tipos amables. Dentro de la cancha son unas “fieras” que luchan por el balón como si de tenerlo dependiera su vida. Afuera, en una conversación “mano a mano”, los refuerzos de Atlético Nacional son hombres risueños, receptivos: personas cool. Cuando hablan de fútbol el gesto de sus rostros es serio, como un oficinista que rinde cuentas de su trabajo –y parece estar cansado de hacerlo
Si se les pregunta por asuntos “menos profesionales”, más personales, su expresión cambia. Son tan humanos como quien lee este texto: sonríen cuando hablan de su origen, sus “hoobies”, las cosas que les pasan y no se ven en la cancha, en la televisión. El jueves, durante la presentación oficial en la sede de Guarne, nos propusimos hacerles preguntas que nos mostraran la otra cara de los nuevos –y viejos nuevos–, jugadores de Nacional.