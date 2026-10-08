Murió Margaret Hamilton, la científica que creó el software para llevar al hombre a la Luna

La científica estadounidense Margaret Hamilton, quien dirigió el desarrollo del sistema informático del programa lunar Apolo de la NASA, falleció a los 90 años, informó el miércoles 7 de octubre, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). En un comunicado, el MIT calificó a Hamilton, quien fue profesora en la prestigiosa universidad desde 1959 hasta mediados de la década de 1970, como “pionera de la computación”, y dijo que murió el 30 de septiembre. Entérese: Starship de SpaceX despega hacia la órbita en una misión clave para llegar a la Luna “Decir que se adelantó a su tiempo sería una exagerada subestimación”, comentó Olivier de Weck, profesor del Programa Apolo y jefe interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT. “Ella fue una ingeniera de software cuando ese campo estaba en su infancia (...), también lideró un equipo en el uso de esa tecnología en ciernes que desarrolló uno de los sistemas más complejos que la humanidad había logrado hasta entonces”, agregó Weck. El jefe de la NASA, Jared Isaacman, dijo en X que el trabajo de Hamilton hizo posibles “los primeros viajes de la humanidad a la Luna”.

Margaret Hamilton y el software que hizo posible el alunizaje del Apolo 11

La relevancia de Hamilton para la ciencia se entiende mejor al considerar el momento en el que desarrolló su trabajo. A comienzos de la década de 1960, el software todavía no era considerado una disciplina independiente de la informática y los computadores tenían capacidades extremadamente limitadas frente a los sistemas actuales. Le puede interesar: Premio Nobel de Literatura 2026 para la poeta canadiense Anne Carson Hamilton dirigió la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, equipo que desarrolló el software de vuelo utilizado por el sistema de guiado del programa Apolo. Su se convirtió en referencia para la ingeniería de software, una disciplina cuyo desarrollo estaba todavía en sus primeras etapas. El sistema debía controlar tareas esenciales durante una misión en la que un fallo informático podía poner en riesgo la vida de los astronautas. Por eso, el equipo de Hamilton diseñó el software para que pudiera detectar errores y dar prioridad a las funciones más importantes, en lugar de detenerse por completo cuando el computador recibía más tareas de las que podía procesar. Esa característica resultó determinante durante el descenso del Apolo 11 hacia la superficie lunar, en julio de 1969. El computador de a bordo comenzó a emitir alarmas porque estaba recibiendo una carga de trabajo superior a la prevista. Sin embargo, el programa estaba diseñado para reconocer que las tareas relacionadas con el aterrizaje tenían prioridad y continuar con ellas. Así, el módulo lunar pudo continuar el descenso y la tripulación completó el aterrizaje. Conozca: Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años Hamilton también contribuyó a consolidar el término “ingeniería de software”. Su trabajo ayudó a establecer la idea de que crear programas para sistemas complejos requería métodos propios de ingeniería, con planificación, pruebas, documentación y mecanismos para enfrentar fallos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Una de las imágenes más conocidas de Hamilton la muestra junto a una pila de páginas que contiene el código del software de guiado del Apolo. La fotografía se convirtió con los años en una representación de la importancia que tuvo el código en la misión.

En 2016, Hamilton recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos por su contribución al programa Apolo. *Redacción con información de AFP No se vaya sin leer: Este es el nuevo telescopio con el que la NASA quiere develar los misterios de la materia oscura Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fue importante Margaret Hamilton para la llegada a la Luna? Su trabajo fue importante porque el software que dirigió permitió al computador del Apolo gestionar las tareas esenciales de la misión y responder ante situaciones de sobrecarga durante el descenso lunar. ¿Por qué Margaret Hamilton es considerada pionera de la ingeniería de software? Hamilton fue una de las primeras profesionales en desarrollar software para sistemas críticos y contribuyó a consolidar la ingeniería de software como un campo especializado.

¿Por qué fue importante Margaret Hamilton para la llegada a la Luna? Su trabajo fue importante porque el software que dirigió permitió al computador del Apolo gestionar las tareas esenciales de la misión y responder ante situaciones de sobrecarga durante el descenso lunar. ¿Por qué Margaret Hamilton es considerada pionera de la ingeniería de software? Hamilton fue una de las primeras profesionales en desarrollar software para sistemas críticos y contribuyó a consolidar la ingeniería de software como un campo especializado.