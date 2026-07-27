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Revolucionario avance médico: un trasplante de mácula devuelve la vista a una mujer que llevaba cinco años ciega

En una intervención pionera, los médicos del Hospital Molinette de Turín extrajeron tejidos sanos del ojo izquierdo de la paciente y los trasplantaron al ojo derecho.

  • Una mujer italiana recupera la vista tras un trasplante sin precedentes. FOTO: Captura de video @Tg3web
    Una mujer italiana recupera la vista tras un trasplante sin precedentes. FOTO: Captura de video @Tg3web
Agencia AFP
hace 27 minutos
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Médicos italianos trasplantaron la parte central de la retina de un ojo, la mácula lútea, una operación sin precedentes que devolvió la vista a una paciente que llevaba cinco años ciega, anunció un hospital de Turín.

La mujer, de 67 años e identificada como Elena, “había perdido por completo la vista a raíz de un grave accidente de tránsito, que le causó una lesión irreversible del nervio óptico del ojo izquierdo, lo que le hizo perder la visión debido a la imposibilidad de transmitir la luz del ojo al cerebro, aunque dejó intactas las estructuras oculares”, indicó un comunicado del hospital Molinette remitido el lunes a la AFP.

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En cambio, su ojo derecho, ya afectado por una maculopatía, “había sufrido traumatismos tales que habían comprometido de forma irremediable la retina y la transparencia de la córnea”, explica el comunicado.

“La destrucción total de la parte que contiene las células madre hacía completamente imposible un trasplante de córnea clásico”, condenando a esta mujer a la ceguera, según el hospital.

Pero este obstáculo, hasta ahora considerado “insalvable”, según el hospital, fue superado por el profesor Michele Reibaldi y su equipo médico en Turín.

“Aprovechando los tejidos sanos, pero que ya no cumplían su función, del ojo izquierdo, los médicos extrajeron y transfirieron al ojo derecho un bloque anatómico completo que incluía la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y, por primera vez en el mundo, la parte central de la retina, la mácula”, detalló el hospital.

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Preguntas y respuestas

¿Qué es un trasplante de mácula y por qué el realizado en Italia es considerado histórico?
El trasplante de mácula es una cirugía en la que se reemplaza la parte central de la retina responsable de la visión detallada. El procedimiento realizado en Turín es considerado histórico porque, por primera vez, los médicos transfirieron la parte central de la retina (la mácula lútea) de un ojo a otro como parte de un trasplante ocular.
¿La paciente que recibió el trasplante de retina volvió a ver después de cinco años de ceguera?
Sí, el hospital Molinette de Turín informó que la paciente, una mujer de 67 años identificada como Elena, recuperó la vista después de haber permanecido cinco años ciega debido a lesiones graves provocadas por un accidente de tránsito.
¿Cómo fue la cirugía que permitió devolverle la vista a la paciente italiana?
Los médicos extrajeron del ojo izquierdo de la paciente un bloque de tejidos que aún estaban sanos, pero que ya no funcionaban, y lo trasladaron al ojo derecho. El bloque incluía la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y, por primera vez, la parte central de la retina: la mácula.

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