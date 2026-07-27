Medellín frena los casos de amputación por ‘tusi’, pero el peligro de su “fórmula mortal” sigue activo

La Secretaría de Salud de Medellín da una parte positiva pero cauteloso: desde el 30 de junio no se han registrado nuevos casos de personas con daño vascular asociado al consumo de tusi, la sustancia psicoactiva que desde mayo encendió las alarmas en hospitales y consultorios de la ciudad. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y la investigación sobre los casos detectados permanece abierta.
La alerta comenzó a crecer entre los pasillos de los hospitales antes de hacerse público. Médicos de la ciudad empezaron a identificar un patrón inquietante: pacientes jóvenes consumidores de tusi que llegaban con isquemias —obstrucciones en el flujo sanguíneo— que en los casos más graves terminaban en amputaciones.
El fenómeno llevó a la Asociación Colombiana de Medicina Vascular a emitir una alerta dirigida a los médicos del país para facilitar el reconocimiento temprano de estos cuadros.
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En mayo, la Secretaría de Salud formalizó la alerta tras identificar “un aumento inusual de personas consumidoras de sustancias psicoactivas, especialmente de una conocida como tusi, que estaban presentando daños en sus vasos sanguíneos”, explicó Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la entidad.
Esos daños son especialmente graves porque pueden generar dificultades en la circulación hacia las extremidades y provocar necrosis. De los 20 casos investigados, varios requirieron hospitalización en unidades de cuidados intensivos y al menos uno terminó en amputación.