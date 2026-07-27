Mercado de vehículos de carga creció 89,7% en Colombia durante el primer semestre de 2026

El mercado de vehículos nuevos de transporte de carga mantuvo un fuerte ritmo de recuperación durante el primer semestre de 2026.

Entre enero y junio se matricularon 9.641 unidades, lo que representó un crecimiento de 89,7% frente al mismo periodo de 2025 y consolidó uno de los mejores desempeños de los últimos años, según el más reciente informe elaborado por Fenalco y la Andi con datos del Runt. Solo en junio se contabilizaron 2.471 matrículas, frente a las 848 del mismo mes de 2025, equivalente a un incremento anual de 191,4%. El acumulado del semestre supera ampliamente las 5.082 unidades reportadas en el mismo periodo del año anterior y también las 4.278 de enero-junio de 2024. El segmento con mayor dinamismo fue el de los camiones con Peso Bruto Vehicular (PBV) entre 0 y 10,5 toneladas. En el primer semestre se matricularon 5.456 unidades, un crecimiento de 118,8% frente a igual periodo de 2025, lo que representó cerca del 57% de todas las matrículas de vehículos de carga del país.

También mostraron un comportamiento destacado: -Tractocamiones de tres ejes: 725 unidades (+118,4%). -Camiones entre 10,5 y 17 toneladas: 520 unidades (+115,8%). -Tractocamiones de dos ejes: 1.497 unidades (+66,1%). -Otros camiones: 972 unidades (+46,2%). -Volquetas: 422 unidades (+4,2%). -Camiones entre 17 y 28 toneladas: 49 unidades (+11,4%).

Foton lideró el mercado de vehículos de carga

Durante el primer semestre, Foton se consolidó como la marca con mayor participación del mercado, al registrar 2.281 matrículas, equivalentes al 23,7% del total. El listado de las cinco marcas con mayores registros quedó conformado por: -Foton: 2.281 unidades (23,7%). -Chevrolet: 1.655 unidades (17,2%). -JAC: 944 unidades (9,8%). -Dongfeng: 824 unidades (8,5%). -Kenworth: 754 unidades (7,8%).

Estas cinco marcas concentraron el 67% de todas las matrículas de vehículos de carga registradas entre enero y junio de 2026. En junio, Foton también ocupó el primer lugar con 618 registros, seguida por Chevrolet (456), JAC (290), Dongfeng (268) y Forland (150), que en conjunto representaron el 72,1% del mercado del mes. Por departamentos, Cundinamarca continuó siendo el principal mercado del país con 4.462 matrículas acumuladas durante el semestre, seguida por Antioquia con 1.881 y Santander con 700 registros. Entre los tres departamentos concentraron más del 70% del mercado nacional de vehículos de carga. En el detalle por departamentos, el comportamiento fue el siguiente: -Cundinamarca: 4.462 unidades (+86,2%). -Antioquia: 1.881 (+118%). -Santander: 700 (+87,7%). -Valle del Cauca: 565 (+88,3%). -Atlántico: 326 (+95,2%). A nivel de áreas metropolitanas, Funza encabezó el ranking con 2.448 matrículas acumuladas, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) con 1.808 y Mosquera con 725 unidades.

El diésel sigue dominando el transporte de carga

El informe evidencia que el diésel continúa siendo el combustible predominante para este tipo de vehículos.

Del total de 9.641 unidades matriculadas entre enero y junio: -9.423 funcionan con diésel (97,7%). -165 utilizan gas natural vehicular (1,7%). -53 son eléctricos (0,5%). No se contabilizaron vehículos híbridos ni de gasolina dentro de este segmento durante el periodo analizado. El reporte de Fenalco y la Andi señala que el crecimiento observado durante el primer semestre de 2026 consolida una fuerte recuperación del mercado colombiano de vehículos nuevos de carga, impulsada principalmente por la demanda de camiones livianos y por el dinamismo de marcas como Foton, Chevrolet, JAC, Dongfeng y Kenworth.

El comportamiento también refleja una alta concentración geográfica de las matrículas en Cundinamarca y Antioquia, mientras el diésel mantiene una posición dominante como fuente de energía para el transporte de carga en el país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas