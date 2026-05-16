Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Esto es increíble”: Gustavo Puerta asciende con el Racing Club de Santander a la primera división de España

El colombiano Gustavo Puerta lideró el mediocampo del Racing de Santander en una histórica tarde en el Campo Sport El Sardinero donde le ganaron 4-1 al Valladolid.

  • Gustavo Puerta jugó 32 partidos en la campaña de ascenso del Racing de Santander. FOTO: GETTY
    Gustavo Puerta jugó 32 partidos en la campaña de ascenso del Racing de Santander. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

Desde temprano la gente empezó a llegar al barrio El Sardinero en Santander, España. La fiesta en la capital de Cantabria se pintó de verde, blanco y negro (los colores del Real Racing Club de Santander) en la víspera de un posible ascenso a primera división tras 14 años sin estar en la máxima categoría del fútbol español.

Gustavo Puerta, Andrés Martin, Peio Canales e Iñigo Vicente eran las 4 figuras llamadas a conseguir el boleto a primera.

El rival del Racing fue el Valladolid. Los de Pucela llegaron al partido sin opción alguna, mientras que los locales se encontraban en el primer lugar con 75 puntos a falta de dos partidos. Su más inmediato perseguidor, el Almería (ex equipo de Luis Javier Suárez), llegaba con 71 puntos.

Gustavo Puerta inició el partido con intensidad, sacando el balón en limpio desde el fondo y aportando movimiento en ataque. El primer gol del partido llegó tras una espectacular chilena tras un tiro de esquina del jugador Asier “El Barba” Villalibre al minuto 32. Valladolid lo empató al 41’ con gol de Jaqua de cabeza.

Los equipos se marcharon en tablas al entretiempo. No fue hasta el 60’ cuando el lateral español Álvaro Mantilla consiguió un penal que el goleador Andrés Martin convirtió en gol. Puerta festejó como loco, pero rápidamente recuperó la cordura para decirles a los compañeros que hay que tener cabeza fría. El killer firmó su doblete al 72’.

El Sardinero explotó en júbilo cuando llegó la noticia del gol de Las Palmas ante Almería. Pasaba el minuto 76 y, con los resultados que se daban, Racing Club de Santander era equipo de primera división. El compromiso lo liquidó Suleiman Camara al 90+2. 4-1 ganó el verdiblanco en su estadio, ante su gente, y se enfrentará a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y los demás equipos de La Liga.

Le puede interesar: Luis Díaz fue titular en la fiesta del Bayern Múnich: nuevo récord, despedidas y celebración

Puerta, el ídolo de Santander

El vallecaucano Gustavo Adolfo Puerta Molano ya quedó en la historia grande del Real Racing Club de Santander. “no puedo describirlo con palabras. La gente llena de emoción, esto es increíble”, comentó Puerta en plenos festejos.

También le preguntaron si era su último partido como racinguista, a lo que respondió: Ahora no podemos hablar, vamos a disfrutar”.

En medio de la algarabía, el reportero de la Liga Hypermotion le dijo que ahora hay que ir a ganar el Mundial con Colombia. Puerta no dudó un segundo en decir “esa es la meta”.

Gustavo Puerta jugó 32 partidos en la segunda división española en la temporada 2025/26. Marcó 3 goles y dio una asistencia. Su valor en el mercado es de 6 millones de euros según Transfermarkt.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Liga de España
Futbolistas en el exterior
España
Gustavo Puerta
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos