“Esto es increíble”: Gustavo Puerta asciende con el Racing Club de Santander a la primera división de España

Desde temprano la gente empezó a llegar al barrio El Sardinero en Santander, España. La fiesta en la capital de Cantabria se pintó de verde, blanco y negro (los colores del Real Racing Club de Santander) en la víspera de un posible ascenso a primera división tras 14 años sin estar en la máxima categoría del fútbol español. Gustavo Puerta, Andrés Martin, Peio Canales e Iñigo Vicente eran las 4 figuras llamadas a conseguir el boleto a primera. El rival del Racing fue el Valladolid. Los de Pucela llegaron al partido sin opción alguna, mientras que los locales se encontraban en el primer lugar con 75 puntos a falta de dos partidos. Su más inmediato perseguidor, el Almería (ex equipo de Luis Javier Suárez), llegaba con 71 puntos.

Gustavo Puerta inició el partido con intensidad, sacando el balón en limpio desde el fondo y aportando movimiento en ataque. El primer gol del partido llegó tras una espectacular chilena tras un tiro de esquina del jugador Asier “El Barba” Villalibre al minuto 32. Valladolid lo empató al 41’ con gol de Jaqua de cabeza. Los equipos se marcharon en tablas al entretiempo. No fue hasta el 60’ cuando el lateral español Álvaro Mantilla consiguió un penal que el goleador Andrés Martin convirtió en gol. Puerta festejó como loco, pero rápidamente recuperó la cordura para decirles a los compañeros que hay que tener cabeza fría. El killer firmó su doblete al 72’. El Sardinero explotó en júbilo cuando llegó la noticia del gol de Las Palmas ante Almería. Pasaba el minuto 76 y, con los resultados que se daban, Racing Club de Santander era equipo de primera división. El compromiso lo liquidó Suleiman Camara al 90+2. 4-1 ganó el verdiblanco en su estadio, ante su gente, y se enfrentará a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y los demás equipos de La Liga. Le puede interesar: Luis Díaz fue titular en la fiesta del Bayern Múnich: nuevo récord, despedidas y celebración

Puerta, el ídolo de Santander