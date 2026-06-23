Descubren el origen de 3I/ATLAS: nació en sistema planetario primitivo hace 12.000 millones de años

Descubierto en julio de 2025, el cometa interestelar 3I/ATLAS se ha consolidado como el tercer objeto de este tipo confirmado en cruzar el sistema solar interior. Las teorías sobre su composición u origen no tardaron en aparecer, dando lugar a algunas extravagantes hipótesis.
Ahora, gracias a la combinación de astronomía espacial y terrestre, un equipo internacional de científicos ha logrado desentrañar su misteriosa biografía. Sus hallazgos revelan que el objeto es un fragmento extraordinariamente conservado de un sistema planetario ancestral formado hace unos 12.000 millones de años.