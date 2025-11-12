Descubren un cometa similar al 3I/Atlas que se acerca a la Tierra: así es el C/2025 V1 (Borisov)

El universo vuelve a ofrecer un espectáculo que combina misterio y ciencia: en las primeras semanas de noviembre, astrónomos de distintos observatorios confirmaron el hallazgo del cometa C/2025 V1 (Borisov), un cuerpo celeste que comparte rasgos con el enigmático 3I/Atlas, descubierto a mediados de este año, y aunque el fenómeno no representa ningún riesgo para la Tierra, ha reavivado el debate sobre los llamados “visitantes interestelares”, objetos que provienen de los confines del Sistema Solar o incluso del espacio profundo.
El descubrimiento fue realizado el 2 de noviembre de 2025 por el astrónomo ucraniano Gennady Borisov, reconocido por haber identificado en 2019 al 2I/Borisov, el primer cometa interestelar registrado en la historia. Días después, la Nasa y el Centro de Planetas Menores lo catalogaron oficialmente con la denominación C/2025 V1 (Borisov), convirtiéndose así en tema de observación y análisis entre la comunidad científica internacional.