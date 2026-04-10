Astronautas de Artemis II volverán más altos, más jóvenes y con cambios leves en el ADN luego de 10 días en el espacio

Luego de romper la marca de la mayor distancia espacial y cumplir con el objetivo de mostrar la cara oculta de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II regresarán este viernes a la Tierra con una serie de cambios en su cuerpo.
A pesar de que, comparado con otras misiones, la estancia de los tripulantes de Orion en el espacio no fue prolongada, los diez días fuera de la gravedad terrestre generan modificaciones en el organismo del ser humano. Algunas pueden ser leves mientras que otras representarán desafíos que deben ser atendidos para que la vuelta al planeta no represente riesgos para la salud.
Los primeros cambios se dieron desde el momento en el que partió Orion hacia el espacio, ahí el organismo intentó adaptarse a la microgravedad, algo que es llamado el síndrome de adaptación espacial.
A causa de este fenómeno, los astronautas pudieron experimentar náuseas, mareos, dolores de cabeza y desorientación durante los tres primeros días de la misión.
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Luego de haberse enfrentado al espacio, una vez hagan el amerizaje, los astronautas sentirán los cambios en su sistema musculoesquelético, pues la falta de carga física sobre el cuerpo provoca un debilitamiento rápido de los tejidos de soporte.
De acuerdo con estudios realizados por la Nasa, se estima que la masa muscular puede reducirse hasta un 20% en solo dos semanas debido a que los músculos ya no combaten la gravedad.
Además, los huesos inician un proceso de desmineralización al no estar sometidos a tensión. Durante los 10 días, la pérdida de masa ósea se estima en un 0.5% (lo cual es 10 veces más rápido que en la Tierra).