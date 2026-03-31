¡Comienza la cuenta regresiva! Todo listo para volver a la Luna tras más de medio siglo

La carrera espacial tendrá este 1 de abril un hecho relevante para la astronomía; todo hace parte del gran programa Artemis liderado por la Nasa y que involucra una colaboración internacional masiva con la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Japonesa (Jaxa).
Artemis ya tuvo un primer momento, el llamado Artemis 1. La Nasa lo explica así: “Artemis 1 fue la primera de una serie de misiones cada vez más complejas que permitirán la exploración humana de la Luna y futuras misiones a Marte”. Fue una prueba de vuelo lunar no tripulado que se lanzó el 16 de noviembre de 2022 y regresó el 11 de diciembre del mismo año, es decir, duró 25 días, 10 horas y 53 minutos.
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“Durante la misión Artemis 1, el nuevo megacohete lunar de la Nasa, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), surcó el cielo nocturno y envió la nave espacial Orión en un viaje de 2,25 millones de kilómetros más allá de la Luna y de regreso”, detallaron desde la Nasa.
El programa Artemis, nombrado en honor a la diosa hermana gemela de Apolo, tiene como objetivo probar las tecnologías necesarias para poder enviar humanos a Marte, un viaje mucho más largo.
Una ambición de por sí desafiante, que también enfrenta la presión de que China no lo haga antes.
China tiene la meta de llevar humanos a la Luna en el 2030 y apunta al polo sur lunar, entre otras cosas por su potencial de ricos recursos naturales.
La competencia remite a la carrera espacial de los años 1960 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque el profesor Matthew Hersch, de la Universidad de Harvard, sostiene que esa rivalidad fue “única” y “no se repetirá en mucho tiempo”.