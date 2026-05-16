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El ecuatoriano Jhonatan Narváez repitió triunfo en el Giro de Italia; Egan Bernal no alcanzó protagonismo

El portugués Alfonso Eulálio conservó la camiseta de líder, mientras que el colombiano Bernal llegó en posiciones secundarias y se mantuvo 15°.

  • El ecuatoriano Jhonatan Narváez alcanzó su cuarto triunfo en la historia del Giro de Italia. FOTO GETTY
    El ecuatoriano Jhonatan Narváez alcanzó su cuarto triunfo en la historia del Giro de Italia. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 5 horas
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El ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo UAE, se impuso en la octava etapa del Giro de Italia que se corrió este sábado 16 de mayo con inicio en Chieti y final en Fermo, luego de 156 kilómetros de recorrido.

El pedalista de 29 años sumó así su segunda victoria en la actual edición de la competencia (la cuarta en su historial). Ya había ganado el 12 de mayo entre Catanzaro y Cosenza.

Narváez (UAE Team Emirates-XRG) registró un tiempo de 3h 27’ 26”, seguido de los noruegos Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a 32 segundos, y Martin Tjøtta, del mismo equipo, a 42.

El colombiano Egan Bernal llegó a la meta en la casilla 25, a 1.53 de Narváez. En la clasificación general que encabeza Eulálio, seguido de Vingegaard, el cundinamarqués mantuvo el puesto 15, a una diferencia de 6.18.

La fracción comenzó con el portugués Alfonso Eulálio como líder y Jonas Vingegaard, ganador en la víspera con la maglia azzurra de la montaña, quienes mantuvieron las posiciones en la clasificación general.

Lea aquí: Egan Bernal sufrió y salió del top-10 del Giro en la octava etapa ganada por Vingegaard

A falta de 68 kilómetros, la fracción presentaba una fuga integrada por Mikkel Bjerg, Jhonatan Narváez y Andreas Leknessund, que se mantuvo al frente hasta el inicio del último premio de montaña de cuarta categoría, a 10 km del final cuando el ecuatoriano Narváez atacó. El noruego del Uno-X Leknessund intentó seguirle la rueda, sin suerte.

El hecho más sobresaliente hasta ese momento fue la caída del suizo Fabio Christen, quien perseguía al grupo puntero. La gravedad de las lesiones lo obligó a abandonar la carrera.

¿Cómo será la novena etapa este domingo?

Este domingo se correrá la novena etapa de Giro con un recorrido de 184 kilómetros entre Crevia y Corno alle Scale, conun desnivel del total de 2.400 metros.

Según el perfil de la organización de la carrera en su página oficial, el recorrido es “enteramente llano desde la salida hasta Silla, aunque después de Sasso Marconi comienza ligeramente a subir junto a la histórica línea ferroviaria de la ‘Porrettana’”.

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Allí comienza la primera subida exigente para luego tomar un breve descenso. Los últimos 12 kilómetros son en subida con numerosas curvas y virajes cerrados. “En los últimos 3 km la pendiente se mantiene por encima del 10% con máximas de hasta el 15% para luego suavizarse ligeramente. Recta final es en subida en torno al 7%”.

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