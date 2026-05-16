El ecuatoriano Jhonatan Narváez repitió triunfo en el Giro de Italia; Egan Bernal no alcanzó protagonismo

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo UAE, se impuso en la octava etapa del Giro de Italia que se corrió este sábado 16 de mayo con inicio en Chieti y final en Fermo, luego de 156 kilómetros de recorrido.

El pedalista de 29 años sumó así su segunda victoria en la actual edición de la competencia (la cuarta en su historial). Ya había ganado el 12 de mayo entre Catanzaro y Cosenza.

Narváez (UAE Team Emirates-XRG) registró un tiempo de 3h 27’ 26”, seguido de los noruegos Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a 32 segundos, y Martin Tjøtta, del mismo equipo, a 42.

El colombiano Egan Bernal llegó a la meta en la casilla 25, a 1.53 de Narváez. En la clasificación general que encabeza Eulálio, seguido de Vingegaard, el cundinamarqués mantuvo el puesto 15, a una diferencia de 6.18.