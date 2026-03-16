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ChatGPT podría hacer compras por usted: así funcionará la nueva herramienta de la IA que está en pruebas

Aunque en algunos países los chatbots cuentan con la opción de compra directa en varias tiendas, esta alternativa aún no está disponible de forma generalizada. El objetivo es que, en el futuro, la IA pueda realizar todo el proceso de compra, desde la selección del producto hasta el pago.

  • El año pasado, Google y Open AI presentaron alianzas con tiendas para compras directas. FOTO: Getty
    El año pasado, Google y Open AI presentaron alianzas con tiendas para compras directas. FOTO: Getty
El Colombiano
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hace 56 minutos
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Uno de los usos más comunes que se le dan a los chatbots de inteligencia artificial es el de realizar recomendaciones. Es habitual pedirle a ChatGPT, Gemini o Claude que nos ayude a planear viajes, a sugerir cuál es la mejor marca de teléfono cuando estamos indecisos o a que ofrezca un tipo de reloj inteligente que se acomode a nuestro presupuesto.

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Ante esto, bancos y compañías tecnológicas han comenzado a adelantar pruebas para que la IA ya no solo recomiende, sino que haga la tarea completa y sea capaz de realizar compras por nosotros. Por ejemplo, Visa, la franquicia de tarjetas de crédito, en los últimos meses viene realizando pruebas piloto en Estados Unidos en las que agentes de IA inician y terminan transacciones completamente seguras.

Hoy en día, cuando se le pide una recomendación a ChatGPT, lo que este hace es compartir una serie de enlaces a los que el usuario debe ingresar y, luego de tomar una decisión, llevar a cabo el proceso de compra por sí mismo. La idea es que con estas nuevas actualizaciones las personas le proporcionen a la IA información sobre el producto que necesitan, su presupuesto y los datos de su tarjeta para que esta pueda ejecutar todo el proceso.

“En el caso de los viajes, el consumidor podrá establecer preferencias específicas: vuelos directos, hoteles con determinadas condiciones, límites de precio, marcas concretas, criterios de sostenibilidad o políticas de cancelación”, explica Eduardo Prieto, director general de Visa en España.

El objetivo es que estos programas salgan al aire en 2026 en Europa y que, según los resultados que obtengan, se espera que en el futuro puedan estar disponibles en otras regiones. El Banco Santander y Mastercard también están adelantando pruebas para implementar sistemas parecidos.

En cuanto a la seguridad, una de las principales preocupaciones a la hora de comprar en internet, los pagos realizados por la IA estarían protegidos por una tecnología llamada tokenización, que consiste en reemplazar los datos reales de una tarjeta por un código único llamado “token”. Ese token sirve para procesar el pago, pero no contiene la información real del plástico, por lo que si alguien lo intercepta no puede usarlo para cometer fraude.

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Aunque todavía no está completamente integrado, en los últimos meses, algunos de estos chatbots han presentado nuevas funciones para comprar sin necesidad de ir a otro sitio web. En septiembre de 2025, OpenAI anunció que se podía pagar de forma instantánea en ChatGPT en tiendas como Etsy, y en noviembre, Google presentó un asistente que puede llamar a las tiendas locales para comprobar si un artículo está disponible.

Las críticas frecuentes a estas funciones se relacionan con la poca variedad de artículos que presentan los chatbots. Aunque todavía no existe la IA que sea capaz de conseguir el regalo perfecto, se espera que esta llegue pronto para continuar transformando nuestra relación la tecnología.

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