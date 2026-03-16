ChatGPT podría hacer compras por usted: así funcionará la nueva herramienta de la IA que está en pruebas

Uno de los usos más comunes que se le dan a los chatbots de inteligencia artificial es el de realizar recomendaciones. Es habitual pedirle a ChatGPT, Gemini o Claude que nos ayude a planear viajes, a sugerir cuál es la mejor marca de teléfono cuando estamos indecisos o a que ofrezca un tipo de reloj inteligente que se acomode a nuestro presupuesto.

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Ante esto, bancos y compañías tecnológicas han comenzado a adelantar pruebas para que la IA ya no solo recomiende, sino que haga la tarea completa y sea capaz de realizar compras por nosotros. Por ejemplo, Visa, la franquicia de tarjetas de crédito, en los últimos meses viene realizando pruebas piloto en Estados Unidos en las que agentes de IA inician y terminan transacciones completamente seguras.

Hoy en día, cuando se le pide una recomendación a ChatGPT, lo que este hace es compartir una serie de enlaces a los que el usuario debe ingresar y, luego de tomar una decisión, llevar a cabo el proceso de compra por sí mismo. La idea es que con estas nuevas actualizaciones las personas le proporcionen a la IA información sobre el producto que necesitan, su presupuesto y los datos de su tarjeta para que esta pueda ejecutar todo el proceso.