ChatGPT ahora es experto en todo: presentan GPT-5, el “mejor modelo de inteligencia artificial del mundo”

Con la llegada prevista para este verano, primero en julio y finalmente en agosto, GPT-5 se presenta como el modelo más avanzado de OpenAI y “el mejor del mundo”. En él, la compañía ha aunado los avances en razonamiento de la serie O y los avances en multimodalidad en la serie GPT, algo ya anticipado meses atrás por distintos responsables de OpenAI.

OpenAI ha presentado su modelo GPT-5 , el que considera que es el mejor del mundo, por su inteligencia, rapidez y utilidad, fruto de sus avances en razonamiento y programación que lo hacen destacar como un experto en cualquier área.

De esta forma, GPT-5 ofrece tanto las respuestas estándar y rápidas de los modelos GPT como las más razonadas de la serie o. Según la compañía, será útil en todos los casos en los que los usuarios necesiten utilizar el razonamiento profundo y un experto de nivel de doctorado para ofrecer una respuesta de mayor calidad para los problemas complejos.

OpenAI ha mejorado también su capacidad de programar, consiguiendo que GPT-5 sea capaz de generar un programa completo de manera autónoma y en poco tiempo a partir de unas pocas indicaciones.

En la demostración que la compañía ha realizado en directo ha generado en un minuto una aplicación web de unas 250 líneas de código para aprender francés con distintas pestañas que se ha podido ejecutar al momento.

También mejoran las capacidades de redacción, para que los textos, ya sean ‘emails’, borradores de informes o relatos, sean más personales y tengan una expresión más cuidada.

Y en la interacción multimodal, además que alcanzar una experiencia muy similar a estar hablando con una persona, con lenguaje natural, también se ha mejorado la traducción e incluso el chat se convierte en un profesor para practicar el aprendizaje de idiomas en destrezas como la expresión y la comprensión oral.

Adicionalmente, y para usuarios de las suscripciones de pago, ChatGPT permitirá modificar el color de la interfaz de la conversación individual y cambiar la personalidad del ‘chatbot’. Asimismo, los usuarios de las suscripciones Pro, Plus y Enterprise tendrán a partir de la próxima semana acceso a la integración de ChatGPT con Gmail y Calendario para mejorar la función de memoria con información actual del usuario.

Los trabajos en seguridad se han dirigido a mejorar el rendimiento del modelo para mitigar la aparición de alucinaciones y engaños, cuando se inventa información o la usa de forma incorrecta. Estos trabajos también le permiten admitir cuando no puede completar con éxito una petición o tarea y negarse a responder a preguntas cuando suponen un riesgo o a hacerlo de manera parcial.

Es, en conjunto, un modelo que impulsa las capacidades de agente con una gran capacidad para la multitarea y que camina hacia la inteligencia artificial general, aunque todavía tiene limitaciones en esta área, ya que todavía no aprende de manera continua a medida que se implementa, como ha apuntado la compañía.

Lea también: Polémica por apps de desnudos falsos con IA: ¿cómo funciona ese millonario negocio y por qué es un problema?

OpenAI también ha empleado nuevas técnicas de entrenamiento para enseñar a GPT temas complejos a partir de la creación de los datos correctos con el apoyo de los modelos anteriores.

La compañía ha confirmado que GPT-5 estará disponible para todos los usuarios de manera inmediata, aunque los usuarios gratuitos tendrán una limitación en el uso de indicaciones, aunque pasarán a usar una versión más pequeña cuando la alcancen.

Esto será posible porque GPT-5 tendrá distintas variantes: una variante de menor tamaño y menos potente (gpt-5-mini) y otra más rápida (gpt-5-nano).