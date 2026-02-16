x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así funciona el nuevo Sistema de Convocatorias Públicas del Ministerio de las Culturas

El mecanismo, llamado SINAC, es una plataforma tecnológico que procura el acceso democrático a los recursos culturales

  • El Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC) es mecanismo institucional para articular y fortalecer la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias públicas. Foto Colprensa.
    El Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC) es mecanismo institucional para articular y fortalecer la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias públicas. Foto Colprensa.
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC). Un mecanismo institucional articula y fortalece la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias públicas, para procurar la participación equitativa y el acceso democrático y transparente a los recursos de fomento cultural.

Le puede interesar: Doña Ratona, La Pascasia y Candelaria: el sueño de recuperar el centro de Medellín

Para su implementación el Minculturas cuenta con una nueva plataforma tecnológica que presenta en un mismo espacio la oferta de becas, premios, reconocimientos, pasantías y residencias artísticas.

De esta manera, y con una inversión de más de 175.000 millones de pesos para 2026, el Ministerio busca impulsar proyectos de comunidades, artistas, creadores, investigadores, gestores, sabedores, cultores, colectivos y organizaciones culturales del país.

“A través de este Sistema, que para el año 2026 estará integrado por cuatro portafolios y una convocatoria, el Ministerio reafirma su compromiso con el fomento cultural y aporta a la sostenibilidad del sector mediante una oferta ampliada y acorde con las necesidades del ecosistema cultural del país”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

Los estímulos del SINAC están dirigidos a personas naturales y jurídicas, colectivos, organizaciones culturales y comunitarias. Así como a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, comunidades campesinas, sectores LGBTIQ+, población con discapacidad, víctimas del conflicto y diáspora, entre otros.

La coordinadora del Grupo de Convocatorias y Estímulos del Ministerio de las Culturas, Liliana Camargo, resaltó que: “la oferta cultural deja de estar fragmentada porque el sistema escucha, conecta y evoluciona con el sector. La apuesta es clara: una plataforma tecnológica única a través de la cual se articula la oferta histórica con nuevas convocatorias. Más oportunidades en un mismo lugar”.

Lea también: Ruta 14: el recorrido artístico para que descubra galerías en El Poblado

La oferta del Sistema ya inició la dinamización de espacios culturales, cuyo objetivo es activar la programación y el uso comunitario de bibliotecas, museos, casas de cultura, teatros, malocas y otros espacios culturales, reconociéndolos como espacios vivos de encuentro y circulación cultural en los territorios.

Posteriormente, el 19 de febrero, abrirá inscripciones el Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo; el 26 de febrero el Portafolio Nacional de Estímulos. Y a partir de mayo, estará disponible la convocatoria Jóvenes por el Cambio, mientras que en el segundo semestre abrirá la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural.

El SINAC incorpora herramientas pedagógicas como El Telar, una ruta de acompañamiento que apoya la formulación, gestión y ejecución de proyectos culturales, especialmente para quienes han enfrentado mayores barreras de acceso, a la que se puede acceder desde la plataforma tecnológica del Sistema. Para conocer más del SINAC, entre aquí.

Temas recomendados

Cultura
Ministerio de Cultura
Convocatoria
plataformas
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida