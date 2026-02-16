Así funciona el nuevo Sistema de Convocatorias Públicas del Ministerio de las Culturas

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC). Un mecanismo institucional articula y fortalece la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias públicas, para procurar la participación equitativa y el acceso democrático y transparente a los recursos de fomento cultural.

Para su implementación el Minculturas cuenta con una nueva plataforma tecnológica que presenta en un mismo espacio la oferta de becas, premios, reconocimientos, pasantías y residencias artísticas.

De esta manera, y con una inversión de más de 175.000 millones de pesos para 2026, el Ministerio busca impulsar proyectos de comunidades, artistas, creadores, investigadores, gestores, sabedores, cultores, colectivos y organizaciones culturales del país.

“A través de este Sistema, que para el año 2026 estará integrado por cuatro portafolios y una convocatoria, el Ministerio reafirma su compromiso con el fomento cultural y aporta a la sostenibilidad del sector mediante una oferta ampliada y acorde con las necesidades del ecosistema cultural del país”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.