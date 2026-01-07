Novedades del CES 2026: un celular plegable tipo libro, el televisor inalámbrico más delgado y más

Si hay algo que ha sorprendido este año es cómo las tecnologías de vanguardia y las tendencias globales de innovación tienen incorporadas la inteligencia artificial (IA) como un insumo más y cómo la robótica y sus avances siempre será protagonista.
Le puede interesar: El robot que dobla la ropa, otro que es compañía para mascotas, la IA en el hogar y más novedades del CES 2026
Pero en las novedades que se presentaron en el segundo día del CES, el Congreso de tecnología de consumo va enfocado a esos productos que usamos en el día a día y que buscan facilitar la vida de sus usuarios. Aquí les contamos