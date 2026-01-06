Ya hay fecha e invitados confirmados para el Festival del Libro Infantil 2026

Este año se realizará la segunda edición del Festival del Libro Infantil, el primer evento literario de Medellín en 2026. Durante cuatro días, del 26 de febrero al 1 de marzo, tendrá lugar en Parques del Río este encuentro dedicado a la literatura infantil y orientado a fomentar la lectura y la escritura entre los más pequeños de la ciudad.

“Este es un escenario que promueve el juego, la creatividad y el encuentro familiar, y que reafirma nuestro compromiso con formar nuevas generaciones más críticas, sensibles y curiosas”, asegura Santiago Silva, secretario de Cultura Ciudadana.

Son varias las novedades que podrán encontrar los asistentes a este evento. El tema central de los Eventos del Libro de este año será “Las travesías de la lectura”, con el que se busca reconocer el papel de la literatura como guía de ruta y puerto de llegada para los amantes de los libros.

Además, ya se conocen los nombres de algunos de los invitados que participarán en charlas y talleres en el Festival. Uno de ellos es el escritor argentino-mexicano Jorge Luján, quien ha publicado más de 47 libros traducidos a más de una docena de idiomas. El autor ha sido nominado en cinco ocasiones al premio Astrid Lindgren Memorial Award, considerado como el Premio Nobel de la literatura infantil.