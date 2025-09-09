Apple lanza AirPods que traducen en tiempo real y renueva sus relojes: esto es todo lo que vimos en el Apple Event

En su Apple Event de este martes 9 de septiembre, la compañía de la manzana reveló la tercera generación de sus auriculares inalámbricos, con traducción en tiempo real como gran novedad, y actualizó su gama de relojes inteligentes con conectividad 5G y funciones de salud avanzadas. Antes de desvelar la nueva generación de iPhone 17 (que repasamos en esta nota), Tim Cook, CEO de Apple, arrancó la presentación con el anuncio de los AirPods Pro 3, que llegan con innovaciones impulsadas por Apple Intelligence.

Entre ellas, destaca la traducción en tiempo real de varios idiomas, una herramienta que convierte a los auriculares en un aliado para la comunicación global.

AirPods Pro 3: traducción en vivo y más salud

Los nuevos auriculares ofrecen lo que la compañía describe como “la mejor cancelación de ruido del mundo”, junto con un modo transparencia mejorado que resalta las voces del entorno, explicó el ejecutivo. Además, integran un sensor que monitorea el ritmo cardíaco, extendiendo su papel dentro del ecosistema de salud y bienestar de la marca.

En autonomía, superan a la generación anterior con hasta 8 horas de uso con cancelación de ruido y hasta 10 horas en modo transparencia. Apple también mejoró el ajuste gracias a cinco tamaños de almohadillas con espuma adaptativa y certificación IP57, que garantiza resistencia al agua y al sudor. Los AirPods Pro 3 estarán disponibles el 19 de septiembre a un precio de 249 dólares (980.000 pesos colombianos al cambio, sin contar impuestos).

Apple Watch Series 11: pantalla más brillante y detección de hipertensión