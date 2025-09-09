x

Apple lanza AirPods que traducen en tiempo real y renueva sus relojes: esto es todo lo que vimos en el Apple Event

Los nuevos AirPods Pro 3 y Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE refuerzan la estrategia de Apple para integrar inteligencia artificial, salud y conectividad en su ecosistema.

  • Los de Cupertino revelaron la tercera generación de sus auriculares inalámbricos. FOTO cortesía Apple
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

09 de septiembre de 2025
bookmark

En su Apple Event de este martes 9 de septiembre, la compañía de la manzana reveló la tercera generación de sus auriculares inalámbricos, con traducción en tiempo real como gran novedad, y actualizó su gama de relojes inteligentes con conectividad 5G y funciones de salud avanzadas.

Antes de desvelar la nueva generación de iPhone 17 (que repasamos en esta nota), Tim Cook, CEO de Apple, arrancó la presentación con el anuncio de los AirPods Pro 3, que llegan con innovaciones impulsadas por Apple Intelligence.

Entre ellas, destaca la traducción en tiempo real de varios idiomas, una herramienta que convierte a los auriculares en un aliado para la comunicación global.

AirPods Pro 3: traducción en vivo y más salud

Los nuevos auriculares ofrecen lo que la compañía describe como “la mejor cancelación de ruido del mundo”, junto con un modo transparencia mejorado que resalta las voces del entorno, explicó el ejecutivo.

Además, integran un sensor que monitorea el ritmo cardíaco, extendiendo su papel dentro del ecosistema de salud y bienestar de la marca.

En autonomía, superan a la generación anterior con hasta 8 horas de uso con cancelación de ruido y hasta 10 horas en modo transparencia. Apple también mejoró el ajuste gracias a cinco tamaños de almohadillas con espuma adaptativa y certificación IP57, que garantiza resistencia al agua y al sudor.

Los AirPods Pro 3 estarán disponibles el 19 de septiembre a un precio de 249 dólares (980.000 pesos colombianos al cambio, sin contar impuestos).

Apple Watch Series 11: pantalla más brillante y detección de hipertensión

El Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla más luminosa, cristal ionX reforzado y capa cerámica para mayor durabilidad. Integra conectividad 5G, funciona con WatchOS 26 y la interfaz Liquid Glass.

En salud, incluye un sensor mejorado para la detección de hipertensión (pendiente de aprobación en varios países) y un nuevo sistema de monitoreo del sueño que entrega una puntuación con base en duración, profundidad e interrupciones. La batería promete hasta 24 horas de autonomía.

Por su parte, el Apple Watch Ultra 3 se convierte en el más avanzado de la familia, con la pantalla más grande de los Apple Watch, conectividad satelital y autonomía de hasta 42 horas.

Pensado para deportes y aventuras, suma un entrenador virtual impulsado por Apple Intelligence, que motiva con retroalimentación por voz. La conectividad satelital extiende su utilidad a funciones como Mensajes y Find My en entornos sin cobertura.

Por último, la nueva generación del Apple Watch SE también gana conectividad 5G y pantalla siempre encendida. Añade soporte para gestos, carga rápida y funciones de salud como sensor de temperatura para monitoreo del ciclo menstrual y alertas de apnea del sueño.

Lea también: ¿Apple fue incapaz de crear una buena IA? La empresa se rendiría ante Google para usar Gemini con Siri

Su batería alcanza un día completo de uso y mantiene un precio más económico dentro de la línea, pensado para quienes buscan un primer acercamiento al ecosistema.

En cuanto a precios, Apple confirmó que el Apple Watch SE costará 249 dólares (aproximadamente, 976.000 pesos colombianos), el Apple Watch Series 11 se venderá desde 399 dólares (alrededor de 1,56 millones de pesos) y el Apple Watch Ultra 3 llegará por 799 dólares (unos 3,13 millones de pesos), sin incluir impuestos ni costos de importación.

