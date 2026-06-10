La historia del favor que Ricardo Roa pagó con contrato de Ecopetrol y por el que irá a juicio

Se le complicó aún más el panorama a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La Fiscalía lo llamó a juicio por las presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en Bogotá y, al mismo tiempo, quedaron al descubierto millonarios movimientos en tres de sus cuentas personales durante la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente. Ambos casos, el apartamento y las cuentas de la campaña, lo tienen respondiendo ante la justicia. Eso sí, todo virtual, porque en medio del vendaval de investigaciones, sigue en vacaciones. Llamado a juicio Ricardo Roa irá a juicio por las presuntas triquiñuelas en la compra del lujoso apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá. La Fiscalía General radicó formalmente el escrito de acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Le puede interesar: Wadith Manzur, implicado en caso UNGRD, ahora aparece en escándalo por millonario saqueo a regalías. El caso gira alrededor de un proyecto energético y de la relación que, según los investigadores, existía entre Roa y el empresario Juan Guillermo Mancera. Para entenderlo hay que empezar por el apartamento. De acuerdo con la Fiscalía, Mancera intervino en el negocio mediante el cual Roa adquirió el inmueble. El punto que llamó la atención de los investigadores fue el precio. Mientras el valor comercial del apartamento estaba calculado en $2.727 millones, el funcionario terminó comprándolo por $1.800 millones. Es decir, cerca de $927 millones menos de lo que costaba en el mercado, un ‘descuento’ aproximado del 34 %. Además, Mancera habría actuado como intermediario y garante de una forma de pago en cuotas y sin intereses, condiciones que para la Fiscalía representaron un beneficio excepcional. La propiedad fue transferida mediante escritura pública el 7 de diciembre de 2022.

En ese documento quedó consignado que el vendedor había recibido la totalidad del dinero. Sin embargo, según la Fiscalía, los pagos se hicieron después, entre enero de 2023 y marzo de 2024. Los recursos fueron girados por la empresa Innova Mercadeo, vinculada a Mancera, a favor de Priscenton International, propietaria del apartamento. La compra se concretó meses antes de que Roa llegara a la presidencia de Ecopetrol. Una vez asumió el cargo, habría buscado la manera de “devolver” ese favor impulsando que una empresa vinculada a Mancera se quedara con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG. En ese momento, el funcionario habría dado instrucciones para favorecer los intereses del empresario dentro del proceso que se analizaba en Hocol, subsidiaria de Ecopetrol encargada de la exploración y producción de hidrocarburos y operadora del contrato de asociación Guajira. El problema no era solo la recomendación, sino quién la hizo y desde qué posición. Para entonces, Roa ya era presidente de Ecopetrol y además presidía la junta directiva de Hocol, la filial donde se estaba evaluando el proyecto. El contrato finalmente no se concretó. Todo esto luego de que delegados de la compañía realizaran visitas técnicas y otros trámites, que recomendaron suspender la iniciativa. Pero al final, fue esa supuesta intervención es precisamente la que hoy lo tiene enfrentando un juicio por tráfico de influencias.

Lo que sigue es que un juez fije la fecha de la audiencia de acusación, en la que la Fiscalía presentará formalmente el caso en su contra. Después arrancará la preparación del juicio, fase en la que se seleccionarán los documentos, testimonios y demás pruebas con las que la Fiscalía buscará demostrar su responsabilidad y la defensa intentará desvirtuarla. Los $58.000 millones El otro asunto contra Roa es el relacionado con la posible financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022, de la que él fue gerente. Por esos hechos ya fue imputado y está a la espera de que la Fiscalía radique el escrito de acusación para avanzar hacia la etapa de juicio. Pero mientras eso ocurre, Cambio destapó nuevos movimientos de dinero que ayudarían a explicar cómo habría operado el presunto esquema de financiación irregular de la campaña. Según la publicación, por tres cuentas bancarias que estaban a nombre de Roa habrían circulado más de 58.000 millones de pesos en pleno desarrollo de la contienda presidencial de 2022. Una cifra que supera profusamente tanto los topes legales de campaña de ese entonces ($27.453 millones para primera vuelta y $12.840 millones para segunda vuelta), así como los gastos reportados oficialmente por la campaña ($19.402 millones). Los movimientos financieros se concentraron especialmente entre febrero y julio de 2022, justamente el periodo que coincide con la consulta interpartidista, la primera vuelta presidencial y la campaña para la segunda vuelta.