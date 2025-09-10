Vendía limones y creó notaría digital: ahorra 95% en trámites

Se estrenó la miniserie ¿Qué me funcionó?, un proyecto de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, para conocer la historia de emprendedores paisas que han logrado transformar la adversidad en oportunidad. En esta entrega, Santiago Montoya, cofundador de AUCO, cuenta cómo pasó de vender limones en Corabastos a liderar una plataforma de notaría digital que hoy opera en 12 países y atiende a más de 400 empresas.

Santiago está aquí porque nos va a contar de su emprendimiento. Cuéntanos de qué se trata, qué han logrado y luego vamos con tu historia.

“Nosotros desarrollamos un software que permite a las compañías manejar la documentación en todos los procesos. Desde que se crea un documento, como cuando vas a un banco y te entregan un formulario enorme que nadie entiende, nosotros automatizamos ese formato para que lo diligencien los clientes o empleados de la empresa y después se firme digitalmente. Para que la gente no se enrede al firmar, lo hacemos por WhatsApp o por correo electrónico”.

¿Esos son de los que uno hunde un botón que dice ‘firme aquí’ y ya queda firmado?

“No. En Colombia ese tipo de firmas no tienen un valor jurídico importante. Aquí hay que validar identidad. Es decir, Luz debe demostrar que Luz es Luz. ¿Cómo lo hacemos? Por WhatsApp pedimos una foto de la cédula y si alguien manda otro documento, el sistema rechaza. Si envían una fotocopia a color, detectamos que no es el original. También validamos que la persona esté viva, porque incluso se han intentado usar documentos de fallecidos”.

Entonces, ¿ustedes son como una notaría también?

“Somos como una notaría digital, aunque las notarías tradicionales no nos ven con buenos ojos”.

Claro, porque sienten que ustedes les están quitando trabajo.

“Sí, porque hoy todos los documentos jurídicos que hacen las personas se pueden realizar por AUCO, sin necesidad de ir a una notaría”.

¿Y por qué se llama así?

“Tiene dos significados. El bonito es ‘Automation Code’, automatización de código. Y el otro es más simbólico: cuando la creamos dijimos que esto era como el oro colombiano. El símbolo del oro es ‘AU’ y Colombia es ‘CO’. Así nació AUCO”.

¿Cómo surge la empresa, siendo de Sonsón?

“Sí. Soy de Sonsón, de familia sonsoneña. Mi papá es de una vereda que se llama El Brasil. Y mi socio también es de Sonsón”.